У липні різко подорожчає газ: чому світові ціни падають, а українці заплатять більше

Поки світові ціни на газ падають, а "Нафтогаз" обіцяє рекордно низькі тарифи, суми в платіжках для простих українців зростають. У липні абонентська плата (її розділили від загального тарифу і почали виносити в окрему платіжку) в один день подорожчає на 24%.

Про те, як зміняться суми в платіжках у різних регіонах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо взагалі потрібна абонплата?

Ще минулого року ми платили і за сам газ, і за його транспортування та розподіл в одній платіжці. Закон "Про ринок природного газу" зобов'язує розподіляти суму на дві складові. Абонплата – щомісячний внесок, який нараховується за утримання інфраструктури. Мовляв, одна справа продати сам газ, а зовсім інша – доставити його до житла споживача.

І вносити її потрібно навіть тоді, коли зовсім користуєшся блакитним паливом. А тим, хто взимку опалює будинок газом, влітку буде приходити "плата за трубу", яка може бути вища, ніж основна платіжка за газ.

pixabay Абонплата на газ в Україні подорожчає

І як перерахують тарифи?

По-перше, варто розуміти, що всі платять за різними цінами. Весь газ у кубометрах, який ви витратили з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата. Й у кожного регіону є свій тариф.

По-друге, вже з 1 липня "голі" тарифи в середньому підвищать на 24%. Наприклад, тариф у Мелітополі збільшиться з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ваша абонплата – 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн. Таке подорожчання може легко покрити можливе зниження цін на 5-7%.

Дізнатися докладніше, як зміняться ціни в різних регіонах, можна, ознайомившись із таблицями:

В Україні в липні в два рази подорожчає абонплата на газ

У липні за рішенням комісії в рази подорожчає абонентська плата на газ

Якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

Як не платити абонплату?

Можливий вихід – звернутися до постачальника і повністю перекрити блакитне паливо. Тільки тоді перестануть нараховувати абонплату.

Іще один варіант – якщо в поточному газовому році (з жовтня по вересень) витрачати значно менше газу, то абонплата наступного року буде меншою.

Третій варіант – чекати, поки змінять систему нарахування. Глава комітету з питань енергетики і ЖКГ ВР Андрій Герус, як уже писав OBOZREVATEL, анонсував прийдешні зміни. Мовляв, ті, хто не користується газом, заплатить символічні гроші – близько 4 грн "за трубу". Однак коли саме ухвалять таке рішення, невідомо.

Газ у світі й Україні дешевшає. Я теж заплачу менше?

Якщо ви витрачали багато газу, то, найімовініше, через абонплату у липні платити доведеться навіть більше. Про зниження тарифів заявили в пресслужбі "Нафтогазу". За їхніми оцінками, зараз ціни на рекордно низькій позначці. "Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж у холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу в європейських і українських сховищах і літній період – усе це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Наприклад, у Миколаєві кубометр газу у травні коштував 2,94 грн, а в червні – 2,78 грн. Припустимо, що влітку сім'я на підігрів їжі і води витрачає 25 кубометрів блакитного палива. Якщо в минулому місяці за такий обсяг потрібно було заплатити 88,2 грн, то за цей місяць – близько 73,5 грн. Економія складе 14,7 грн.

Ця ж сім'я за абонплату може переплатити 23,4 грн у результаті подорожчання на 24%. Тобто в сумі витрати можуть навіть зрости.