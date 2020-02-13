Нарахували більше: у "Київтеплоенерго" сказали, що вплинуло на суми в платіжках

У Києві нарахування за тепло в січні 2020 року, порівняно з базовим тарифом, були знижені на 18%. Однак у багатьох зменшення не відбулося.

Наприклад, деякі клієнти відзначали, що суми в платіжках виявилися вищими, ніж у січні або грудні 2019 року. А в деяких випадках обсяги споживання тепла виявилися більшими, ніж минулого року, хоча зима зараз тепліша, йдеться в повідомленні на сайті "Київтеплоенерго".

Там провели розрахунки і пояснили, чому так сталося.

Вартість 1 Гкал тепла в січні 2020 року порівняно з базовою (тарифною) вартістю нижча майже на 300 грн і становить 1356,62 грн/Гкал. Це на 18% нижче базового тарифу, затвердженого на опалювальний сезон 2019/2020. При нарахуваннях за тепло враховується середньомісячна температура, визначена Укргідрометцентром. Зокрема, середньомісячна температура в січні 2020 року на 2 градуси нижча, ніж в грудні 2019 року. Відповідно, збільшилися обсяги споживання тепла будинками, і це вплинуло на суми в платіжках. Газова "знижка" на опалення в грудні 2019 року становила 22%, а в січні 2020 року — 18% (вартість газу змінилась). Нарахування за опалення проводяться згідно з показаннями будинкових лічильників, які Київтеплоенерго фіксує в останню декаду кожного місяця (з 20-го числа до останнього дня місяця). Від того, коли були зафіксовані показання лічильника, також залежить нарахування, що відображене в платіжці клієнта. Наприклад, в грудні 2019 року показання були зафіксовані станом на 23 число, а в січні 2020 року — станом на 28-ме. Таким чином, до розрахунку береться не календарний місяць, а кількість днів від і до фіксації показань лічильників в обох місяцях. Втім, за результатами опалювального сезону загальна сума нарахувань лишається такою ж.

"Наприклад, в грудня 2019 показання були зафіксовані станом на 23 число, а в січня 2020 – станом на 28-е. Таким чином, в розрахунок береться не календарний місяць, а кількість днів від і до фіксації показань лічильників в обох місцях. Втім, за результатами опалювального сезону загальна сума нарахувань залишається такою ж ", – повідомили тепловики.

Тепло

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