У кабміні змінили формулу ціни на газ для населення

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, йдеться у повідомленні на його сайті.

"Відтепер у формулі ціни використовуватиметься ціна природного газу для побутових споживачів станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон. Нововведення дасть можливість встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення", – повідомили у КМУ.

Там додали, що постанова удосконалює роботу аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

"Відтепер до складу аукціонного комітету включається п’ять представників Міністерства енергетики. Персональний склад аукціонного комітету затверджується наказом Міненерго", – зазначили у Камбіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в липні різко підвищать розмір абонентської плати за газ. У результаті українцям залежно від обсягів споживання доведеться платити на 20-30 грн більше.

У Міністерстві фінансів визнали, що українці переплачують за газ. Населення віддає понад 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, тоді як на ринку ціна – 2275 гривень.