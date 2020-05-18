У Кабміні визнали провал програми дешевих кредитів під 5-7-9%

Програма держкредитів для бізнесу "5-7-9" в Україні так і не запрацювала на повну потужність. За три місяці нею зміг скористатися лише 451 підприємець, а самі банки не поспішають видавати такі кредити.

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Банки вважають видачу таких кредитів дуже ризикованою.

За три місяці до програми підключився всього лише 451 підприємець – вони отримали 276 млн гривень.

На думку міністра, без кредитування зростання економіки не буде.

У свою чергу, щоб темпи зростання становили 7-8%, потрібно видавати близько кредитів на 400 млрд грн на рік.

Про це заявив міністр економічного розвитку Ігор Петрашко в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". За його словами, банки вважають видачу таких коштів занадто ризикованою.

Кредитування бізнесу в Україні

"На жаль, програма де-факто не запрацювала на повну потужність. До оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми "доступні кредити 5-7-9" видано 451 кредит на загальну суму 276 млн грн. Це дуже мало. І ми розуміємо, що вона не працюватиме зараз, бо банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів", – сказав Петрашко.

Він нагадав, що умови кредитування за програмою стали вигідніші для підприємців, ніж це було спочатку.

"Якщо ваш бізнес має оборот до 10 млн євро і ви маєте кредит у банку, держава компенсує вам погашення відсотків протягом одного року. Тобто ваші відсотки будуть 0%. В бюджеті під цей напрямок виділено 4 млрд гривень. З нашої точки зору, цього буде достатньо, але якщо буде потрібно більше, ми будемо вносити зміни до бюджету", – пояснив міністр.

Петрашко вважає, що без кредитування зростання економіки не буде. А для того, щоб темпи зростання складали 7-8% на рік, банківська система щороку повинна видавати близько 400 млрд грн кредитів.

"Цього треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що на кредити немає попиту, якісного позичальника немає. А як йому з’явитися, коли ставка 20%? Маємо радикально змінити правила на банківському ринку", – підсумував Петрашко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні програма державного кредитування "5-7-9%" на час карантину дає можливість отримати відтермінування до 9 місяців для повернення кредиту або його частини.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український уряд разом із фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

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