У фонді боротьби з COVID-19 грошей майже не залишилося – StateWatch

У фонді боротьби з COVID-19 залишилося 5% коштів. Колаж Обозревателя

У Фонді по боротьбі з коронавірусом із 64,7 млрд гривень залишилось лише 3,2 млрд. Це приблизно 5% від початкового об'єму коштів/

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів, повідомила громадська організація StateWatch.

"Станом на 16 липня 2020 року, гроші у Фонді по боротьбі з COVID-19 майже закінчились. З 64.7 млрд. грн урядом прийняті рішення на виділення 61.5 млрд. грн. Тобто, всього у фонді залишилось лише 3,2 млрд гривень", – повідомив сайт.

Хто скільки отримав грошей

Міністерство інфраструктури отримало найбільшу частку грошей, а саме 35 млрд. грн для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Міністерство охорони здоров’я отримало 8.3 млрд. грн. З них, 100 млн. грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, 2.9 млрд. грн на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР тестів та на доплати медичним працівникам та 5.3 млрд. грн на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Міністерство економіки отримало 7.9 млрд. грн для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Міністерство соціальної політики отримало близько 4 млрд. грн. З цих коштів: 1.6 млрд. грн пішли для надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, 2.2 млрд. грн для виплат матеріального забезпечення та страхових виплат та 233 млн. грн для здійснення страхових виплат.

Міністерство внутрішніх справ отримало 2.7 млрд. грн для надання додаткової доплати до заробітної плати військовослужбовцям та особам, що працюють в системі МВС.

Міністерству розвитку громад та територій дали 1.6 млрд. грн для вжиття заходів, спрямованих на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Міністерство культури отримало 1 млрд. грн для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.

Міністерство молоді та спорту отримало 475 млн. грн на розвиток спорту для осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

Міністерство освіти і науки отримало 52.5 млн. грн для повернення коштів, сплачених за надання послуги із проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Державне управління справами отримало 41 млн. грн для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи COVID-19.

Міністерство юстиції отримало 23.7 млн. грн для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів COVID-19 в установах виконання покарань.

На що витратили гроші з фонду боротьби COVID-19 з StateWatch

На що витратили гроші з фонду боротьби COVID-19 з StateWatch

На що витратили гроші з фонду боротьби COVID-19 з StateWatch

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.