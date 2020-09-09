У Європі знайшли заміну для "Північного потоку-2".

Влада Польщі готова запропонувати Німеччині свою інфраструктуру для транспортування газу, якщо Берлін відмовиться від використання російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав прессекретар уряду республіки Пьотр Мюллер в ефірі Польського телебачення в середу, 9 вересня.

"Зараз потрібно розглянути різні варіанти, якщо говорити про енергетичну безпеку. Польща відпочатку підкреслювала, що європейська солідарність в цій області повинна бути однозначною", – сказав Мюллер, відповідаючи на питання про те, чи зможе Польща запропонувати ФРН можливості газопроводу Baltic Pipe замість "Північного потоку-2".

"Тому якщо такі потреби з німецької сторони будуть заявлені, то Польща відкрита, щоб використовувати також інфраструктуру, яку сама будує для своєї енергетичної безпеки. Тому що ми підходимо до енергетичної безпеки солідарно, вважаємо, що її потрібно будувати з загальноєвропейським підходом", – пояснив Мюллер.

За його словами, "такі ініціативи, як "Північний потік-2", суперечать ідеї солідарності та енергетичної безпеки".

Польський газопровід Baltic Pipe дозволить транспортувати природний газ через Балтійське море з Норвегії в Польщу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладки газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

У травні 2020 року розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

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