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7 грудня • оновлено в 14:11
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У ЄС ухвалили жорстке рішення по криптовалюті Facebook

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Міністри фінансів країн Європейського Союзу заборонили використовувати на своїй території криптовалюту Libra від компанії Facebook.

Як повідомляє Reuters, заборона стосується не тільки Libra, а й інших стейблкоінів – криптовалют, прив'язаних до запасів звичайних валют або фізичних товарів. В рамках обговорення, європейські чиновники прийшли до висновку, що неможливо сказати, до яких ризиків може привести поява нового платіжного засобу.

У ЄС ухвалили жорстке рішення по криптовалюті Facebook

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Також міністри заявили про необхідність розробити закони, які регулюватимуть обіг криптовалют на території ЄС. Крім того, в Брюсселі займаються розробкою власної цифрової валюти, яка зможе стати законною альтернативою приватним криптовалюта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалюта Європейський Союз
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