У Держспецзв’язку передумали проводити інтернет у літаку Зеленського за 32 млн

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України виправдалася за тендер щодо модернізації супутникового зв’язку в літаку Airbus А-319-115, яким користується зокрема й президент Володимир Зеленський.

Після резонансу у ЗМІ там заявили, що вирішили відмовитися від проведення закупівлі й спрямувати 32,4 мільйона гривень на боротьбу з коронавірусом у країні. Про це йдеться у листі відомства, надісланому на адресу OBOZREVATEL.

Насамперед у ДССЗЗІ пояснили необхідність у проведенні ремонту та технічного обслуговування для модернізації станції супутникового зв’язку, встановленої на боту вказаного літака (ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-24-003448-b). Зокрема, заявили, що вона виникла через припинення з 31 грудня 2020 року роботи системи Inmarsat Swift64 із використанням супутників III покоління.

У відомстві нагадали, що тендерна процедура розпочалася ще у травні 2019-го, однак згодом її скасували. Як відомо, наступні тендерні процедури було оголошено в червні й серпні 2020 року, та й вони не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

"Наступне оголошення щодо проведення торгів здійснено у вересні 2020-го. Для реалізації закупівлі було передбачено кошти в сумі 38,010 млн гривень. Держспецзв’язком розглянуто пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі – 32,4 млн гривень", – виправдалися у ДССЗЗІ.

У підсумку в листі йдеться, мовляв, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні з поширенням COVID-19, Держспецзв’язку вирішило ініціювати скасування зазначеної закупівлі.

"Та ухвалило рішення про звернення з відповідною пропозицією до Кабінету міністрів України щодо перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров’я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби COVID-19", – запевнили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL: