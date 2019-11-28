Тютюновий бізнес "слуги народу" Холодова ухилявся від податків – ЗМІ

Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має відношення до нардепа від "Слуги народу Андрія Холодова, порушувалося кримінальне провадження за несплату податків.
В ході розслідування, яке проводили у 2017 році, з'ясувалося, що фірми "Інтертабако" і "Віктрум", які продавали сигарети через "Т-кіоск", демонстрували виторг за день у розмірі 400-500 гривень, тоді як фактичний обсяг продажів становив понад 5 тис. гривень у день. Про це повідомляє телеграм-канал Компромат.leaks.
"Сумарно це призводило до ухилення від сплати податків на суму понад 14 млн гривень ПДВ в місяць. Обидві компанії фактично розташовані за однією адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, 43. Згідно з постановою суду, було накладено арешт на кошти, що перебувають на банківських рахунках ТОВ "Інтертабако" у розмірі 198,9 млн гривень", – йдеться у публікації.
Ресурс уточнює, що "Т-Кіоски" мають відношення до "Слугу Народу" Андрію Холодова. До 2016 року патент на емблему "Т-кіосків" належав безпосередньо йому. Тепер замість "Т-кіосків" на зупинках розміщуються нові комплекси, які побудувала компанія "Київ маркет солюшн".
"Бенефіціаром цієї компанії значиться кіпрська фірма Reineweg, яка донедавна була зареєстрована у приватному будинку на Кіпрі, і в якому живе сім'я Холодова. До 2018 року одним із акціонерів кіпрської компанії була дружина народного депутата Катерина Шаховська", – зазначено у матеріалі.
Компромат.leaks
"Т-кіоск"
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":
Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".
Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.
Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.
За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.
Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.
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