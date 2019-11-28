Тютюновий бізнес "слуги народу" Холодова ухилявся від податків – ЗМІ

Проти мережі тютюнових кіосків "Т-кіоск", що має відношення до нардепа від "Слуги народу Андрія Холодова, порушувалося кримінальне провадження за несплату податків.

В ході розслідування, яке проводили у 2017 році, з'ясувалося, що фірми "Інтертабако" і "Віктрум", які продавали сигарети через "Т-кіоск", демонстрували виторг за день у розмірі 400-500 гривень, тоді як фактичний обсяг продажів становив понад 5 тис. гривень у день. Про це повідомляє телеграм-канал Компромат.leaks.

"Сумарно це призводило до ухилення від сплати податків на суму понад 14 млн гривень ПДВ в місяць. Обидві компанії фактично розташовані за однією адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, 43. Згідно з постановою суду, було накладено арешт на кошти, що перебувають на банківських рахунках ТОВ "Інтертабако" у розмірі 198,9 млн гривень", – йдеться у публікації.

Ресурс уточнює, що "Т-Кіоски" мають відношення до "Слугу Народу" Андрію Холодова. До 2016 року патент на емблему "Т-кіосків" належав безпосередньо йому. Тепер замість "Т-кіосків" на зупинках розміщуються нові комплекси, які побудувала компанія "Київ маркет солюшн".

"Бенефіціаром цієї компанії значиться кіпрська фірма Reineweg, яка донедавна була зареєстрована у приватному будинку на Кіпрі, і в якому живе сім'я Холодова. До 2018 року одним із акціонерів кіпрської компанії була дружина народного депутата Катерина Шаховська", – зазначено у матеріалі.

Компромат.leaks

"Т-кіоск"

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків" . За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство . Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більш ніж 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповідь від них не надійшла.

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