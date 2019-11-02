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2 листопада • оновлено в 16:25
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"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал зі своїми вагонами

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"Укрзалізниця" потрапила до чергового скандалу. Цього разу залізничники шокували пасажирів "доісторичним" туалетом, вікно у якому було закрито фіранками кремового кольору.

Знімок такого інтер'єру в Facebook опублікував транспортний блогер Олег Васильєв, додавши, що виявив таку "красу" в поїзді Одеса - Харків. "Туалет-будуар", – іронічно прокоментував він цей запис.

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У коментарях користувачі відзначили, що фіранки було зафіксовано пакетами від постільного набору.

"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал зі своїми вагонами

"Я не підтримую ідею повністю прибрати штори, килими і фіранки з поїздів, але коли я дивлюся на цей шедевр, то утримати себе від мату дуже важко", – прокоментував користувач Іван Супряга.

"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал зі своїми вагонами

"Укрзалізниця" потрапила до скандалу

"Укрзалізниця" потрапила до скандалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

У Києві помітили вагони РЖД, в яких везли вантажі з Росії. Це викликало скандал, так як нова влада перед виборами обіцяла зупинити "торгівлю на крові". Експерти пояснили, в чому справа.

У мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням Жмеринка-Київ.

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Тема
Скандал навколо "Укрзалізниці"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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