Ціну на газ для українців знизили ще на 21,4%

Вартість поставок природного газу для населення і виробників тепла в травні знизилася на 21,4%.

Вона складе 2,276 грн/куб. м без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів (в квітні газ коштував 2,897 грн/куб. м), повідомляється на сайті НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що з початку року ПСО-ціна впала на 51%, а в порівнянні з травнем 2019 року – на 62%.

"Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, в тому числі на природний газ. За даними аналітиків НАК, в травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну чинить додатковий тиск високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де, завдяки ґрунтовній підготовці до попереднього опалювального сезону і теплій зимі, накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд куб. м", – підкреслили в" Нафтогазі ".

Глава компанії Андрій Коболєв додав, що цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року.

"У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запаси газу в європейських і українських сховищах і літній період - все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" до 1 липня продавати блакитне паливо українцям за регульованим тарифом.

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