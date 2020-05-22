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22 травня • оновлено в 20:38
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Ціну на газ для українців знизили ще на 21,4%

1.4т
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Вартість поставок природного газу для населення і виробників тепла в травні знизилася на 21,4%.

Вона складе 2,276 грн/куб. м без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів (в квітні газ коштував 2,897 грн/куб. м), повідомляється на сайті НАК "Нафтогаз України".

Ціну на газ для українців знизили ще на 21,4%

Зазначається, що з початку року ПСО-ціна впала на 51%, а в порівнянні з травнем 2019 року – на 62%.

"Світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, в тому числі на природний газ. За даними аналітиків НАК, в травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну чинить додатковий тиск високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де, завдяки ґрунтовній підготовці до попереднього опалювального сезону і теплій зимі, накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд куб. м", – підкреслили в" Нафтогазі ".

Глава компанії Андрій Коболєв додав, що цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року.

"У міжопалювальний сезон передумов для зростання цін менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запаси газу в європейських і українських сховищах і літній період - все це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" до 1 липня продавати блакитне паливо українцям за регульованим тарифом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Ціна на газ
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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