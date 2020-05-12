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12 травня • оновлено в 12:36
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Ціни на полуницю в Україні злетіли через карантин

1.4т
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Через карантин і пов'язані з ним заходи безпеки в Україні подорожчала полуниця. Оптом її продають від 90 грн/кг, а в супермаркетах ціна доходить до 150 грн./кг.

Проте у розпал сезону її вартість повинна впасти, повідомила Gazeta.ua. Для порівняння, на початку червня 2019 року кілограм полуниці, яку виростили в Київській області, коштував 60-70 гривень за кілограм. Продукція з південних областей була ще дешевшою.

Ціни на полуницю

Ціни на полуницю

У Херсонській області полуничний сезон цього року почався на тиждень раніше: тепличну полуницю вже закінчують збирати, а ґрунтову – тільки починають. У теплицях люди працюють за карантинними стандартами – в масках, гумових рукавичках і головних уборах. Через це у виробників зросли витрати.

"Дешевої полуниці цього року очікувати марно. Витрати суттєво зросли. Так, на день мені потрібна пляшка антисептика, до сотні масок і рукавичок, щоб уберегти працівників. До того ж, ми повинні відправляти ягоду зваженою і в закритій тарі. А це також підняття собівартості. Зараз відпускаємо оптом ягоди по 90 грн/кг", – розповів фермер з Херсона Сергій Павленко.

На ринку полуницю продають від 160 до 140 грн/кг, в супермаркетах можна знайти по 150 грн/кг, але ягоди ще мало.

"Сезон ще не почався. До того ж ми втратили першу ранню ягоду через заморозки на грунті. Думаю, в сезон ціна на ягоду буде від 35 до 45 грн/кг", – сказав фермер.

Виробники відзначають, що цього року попит нижчий через те, що у людей стало менше грошей, є складнощі з доставкою. На ринках переважно ягоди з Херсона, Київщини та Закарпаття. Ціна залежить від сорту і величини ягід.

"Щодня оптова закупівля різна. Від 120 до 140 грн/кг. Від того і залежить кінцевий результат. Перед святами ціни виросли. Думаю, що через кілька днів знову побачимо спад. Люди не беруть багато – купують в основному по пів кілограма", – сказала продавець київського ринку Наталія Ольхович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України опублікував постанову №341, якою ввів державне регулювання цін на соціально значущі продукти, засоби захисту, антисептики і інші медичні товари на період карантину.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
цены
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