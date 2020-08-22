Ціни на нафту залишаться нижче знакової позначки: країни-експортери ризикують зірвати свої бюджети

Країни-експортери нафти зможуть виконати свої бюджети тільки якщо вартість нафти марки Brent підніметься хоча б до рівня 62 доларів за барель. При цьому зараз подорожчання нафти з 45 хоча б до 50 доларів є вкрай малоймовірним.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "RBC Capital Markets опублікував дослідження, згідно з яким для зведення балансу бюджетів країн-експортерів нафти необхідне зростання ціни бареля нафти хоча б до 62 USD. Для Саудівської Аравії комфортною є ціна в 94 USD, а для Венесуели – і зовсім 359 USD. Таким чином у членів картелю ОПЕК є всі стимули і далі докладати зусилля по скороченню пропозиції на нафтовому ринку. на наступному тижні ми очікуємо дані по ВВП США, щоб оцінити перспективи зростання попиту на нафту в найближчій перспективі", – пояснює Гойлов.

Нафта марки Brent закрила ціновий розрив, який утворився після зриву домовленостей при першій спробі продовжити обмеження на видобуток в рамках ОПЕК +. Ціна за бочку "чорного золота" як і раніше торгується в каналі 44-45 доларів. Всі спроби пробити його верхню межу як і раніше безуспішні – для цього немає новинних тригерів, які дозволили б котирування рости далі.

Дані щодо запасів у США продемонстрували зниження, але не настільки масштабно, як це очікувалося (1,62 млн барелів проти 2,67 млн прогнозних).

Як ситуація вплине на Україну

З одного боку, падіння цін на нафту призводить до того, що на світових ринках знижуються ціни на газ, бензин, які імпортує Україна. Економія, за оцінками НБУ, складе близько $ 5 млрд. Але з іншого, з часом слідом за нафтою падають і інші сировинні ринки. А це наша експортна виручка.

Правда, при формуванні ціни, наприклад, на бензин, велику роль відіграє вартість долара. Вона становить близько 85% в структурі ціни.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво палива через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.

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