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Ціни на нафту впали нижче $37 за барель: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,8 т.
Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали.

Світові ціни на нафту в середу, 9 вересня, впали нижче $37 за барель. Днем раніше вони впали до мінімумів з середини червня.

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в листопаді знизилася до $39,5 (-0,7%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися до $36,47. Падіння склало 0,78%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres.

Ціни на нафту марки Brent.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI.

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому подешевшала нафта

В останні дні ціни на нафту знижувалися під впливом декількох негативних чинників, повідомив "Інтерфакс".

"Зокрема, через закінчення літнього сезону автомобільних поїздок і продовження періоду ремонтів на нафтопереробних заводах в США, а також через зниження китайського імпорту в серпні на тлі вичерпання місця в нафтосховищах. Крім цього, Saudi Aramco в минулі вихідні повідомила, що ціна сорту Arab Light для Азії , найбільшого регіонального ринку Saudi Aramco, буде зменшена другий місяць поспіль – на $1,4 за барель", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту у вівторок, 8 вересня, продовжили падіння через слабкий попит і невдалої спроби Саудівської Аравії знизити ціни на сировину.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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