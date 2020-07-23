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Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,1 т.
Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу

Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу. Колаж Обозревателя

Нафта в усьому світі в середу, 23 липня, почала помірно дорожчати на надіях на можливі бюджетні стимули в США для безробітних і появу вакцини від коронавірусу.

Вартість бареля марки Brent з постачанням у вересні виросла на 0,13% – до $ 44,35. Ціни на нафту сорту WTI з постачанням у вересні збільшилися на 0,23% – до $42. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:45 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Котирування ростуть на новинах про вакцину від коронавірусу – вже є перші домовленості про її майбутні закупівлі.

"Pfizer домовився з адміністрацією США, що уряд закупить за $1,95 млрд 100 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусної інфекції, яку американська фармакологічна компанія розробляє спільно з німецькою BioNTech. Компанії поставлять партію вакцини після того, як на це буде отримано дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів", – повідомив "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 22 липня, почали падати після різкого зростання напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,45% – до $44,12. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,52% – до $41,70.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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