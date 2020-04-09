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10 квітня • оновлено в 02:09
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Ціни на нафту різко підскочили: Росія пішла на поступки

39.4т
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Світові ціни на нафту за кілька хвилин злетіли майже на 8% до $35,3 за барель одразу після новин про те, що Росія і Саудівська Аравія змогли домовитися про зниження обсягів видобутку. Але вже через кілька годин вони знову впали – до $31,8 за барель.

Така домовленість фактично призведе до кінця цінової війни між двома найбільшими виробниками нафти. Як наслідок, обсяги видобутку скоротяться, а ціни будуть рости. ОПЕК+ і країни, що не входять до альянсу, обговорюють скорочення видобутку на цілих 20 млн барелів на добу.

Однак, як повідомили РІА Новини в своєму Telegram-каналі, учасники засідання ОПЕК+ домовилися тільки щодо 10 млн барелів на добу, тобто на 22%.

Ціни на нафту різко підскочили: Росія пішла на поступки

investing.com

Ціни на нафту різко підскочили: Росія пішла на поступки

investing.com

Що зараз:

  • на світовому ринку спостерігається надлишок нафти, викликаний пандемією коронавірусу і ціновою війною Росії та Саудівської Аравії.

  • Криза посилилася у березні, коли на останніх переговорах Росія відмовилася скорочувати видобуток і продовжувати угоду ОПЕК+, у відповідь Саудівська Аравія в рази збільшила видобуток нафти. Таке рішення призвело до падіння цін до $21,65 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Також OBOZREVATEL повідомляв, що експерти й аналітики енергетичного сектора все ж схиляються до тієї думки, що в найближчій перспективі Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися. Низька ціна на нафту не вигідна для економіки обох країн.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Golan Sim
Golan Sim
И где же эта "попятная"? Цена выросла и доходы снова пошли вверх. ))
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Ну вот тут Вован молодец
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Golan Sim
Golan Sim
Victor Ideiniy, свинотто, сейчас твой выход - принимай за щеку обрезной и дякуй ))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Zemedrol Zemed, Вован молодец-сосёт у Саудитов конец!!! =))) Ах-ха-ха-ха))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ну ЧЁ какцапье ДРЫСТАНУЛИ ВЫ с вашим Плешивым Обнуленным!!! =)) И ВСЁ ЭТО УВИДЕЛИ!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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Економіка Ринки та компанії

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