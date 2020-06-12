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12 червня • оновлено в 10:11
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Ціни на нафту різко пішли вниз: графік

2.6т
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Ціни на нафту в п'ятницю, 12 червня, різко пішли вниз. Вартість бареля нафти марки Brent з постачанням у серпні знизилася відразу на 2,04% – до $37,76. Це майже на $2,5 менше, ніж було напередодні.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали ще більше – до $35,43 за барель (-2,5%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:10 за київським часом.

Нагадаємо, вранці в четвер барель Brent коштував $40,23, барель WTI – $37,94.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобування нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж удвічі, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
Brent WTI нафта
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