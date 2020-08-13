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Ціни на нафту пішли вниз через новини з США

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
5,3 т.
Ціни на нафту

Світові ціни на нафту опустяться. колаж Обозревателя

Світові ціни на нафту в четвер, 13 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні до максимальних позначок з початку березня

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:22 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням в жовтні подешевшала на 0,28 до $45,3. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,55 (-0,28%).

Ціни на нафту 13 серпня

Ціни на нафту 13 серпня TheICE

Ціни на нафту 13 серпня

Ціни на нафту 13 серпня TheICE

Чому знизилися ціни

Ціни на сировину знизилися на даних про скорочення запасів у США третій тиждень поспіль. Цифри, які в середу оприлюднило Міністерство енергетики США виявилися істотно нижчими, ніж припускали аналітики. Отже, великих поставок нафту найближчим часом в Америку не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 12 серпня, активно пішли вгору після різкого зниження напередодні.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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