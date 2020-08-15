Ціни на нафту марки Brent впали нижче за $45: графік

Світові ціни на нафту, незважаючи на зростання протягом тижня, не змогли в п'ятницю утриматися на високих позначках. Однак у суботу, 15 серпня, зростання котирувань продовжилося.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:45 за київським часом. Ціна бареля Brent із постачанням у жовтні виросла на 0,33 – до $44,95. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $ 42,25 (+0,57%).

Під час зниження, яке було напередодні, барель Brent опускався нижче за $44,49, а WTI торгувався дешевше за $41,8.

Ціни на нафту Brent TheiCE

Ціни на нафту WTI TheiCE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 14 серпня, почали йти вгору. Ціна бареля Brent із постачанням у жовтні виросла на 0,35 – до $45,12.

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