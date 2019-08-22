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Ціни на головний продукт українців різко злетіли: в чому причина

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Ціни на картоплю в Україні в серпні практично в два рази вищі, ніж рік тому. Через неврожай вони склали близько 11 грн/кг.

Про це говорить керівник інформаційно-аналітичного центру "Шувар" Тетяна Гетьман, повідомляє УНІАН.

"У порівнянні з минулим роком картопля подорожчала в два рази. Це пов'язано з тим, що був неврожай по раннім і середнім сортам картоплі. Також, за попередньою інформацією фермерів, скорочення врожайності очікується в межах 20% по пізній картоплі. Відповідно, пропозиція на ринку менша", – сказала Гетьман.

За словами експерта, в 2019 році Україна вперше почала імпортувати картоплю в період збирання власного урожаю. Вона додала, що європейські країни в 2019 році також зіткнулися з неврожаєм.

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Трохи знизитися ціни можуть в період збирання пізньої картоплі – в кінці серпня. Але зниження цін до рівня 2018 року Гетьман не чекає.

Вона говорить, що в 2019 році значно подорожчали всі овочі. Найбільш помітне зростання цін було на помідори, огірки, цибуля і капусту.

В цьому році сильно подорожчали всі овочі

В цьому році сильно подорожчали всі овочі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ціни на овочі та фрукти цього літа виявилися істотно вище, ніж в минулому. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що до подорожчання призвели постійні дощі, через які "псується все, що вирощують на грунті".

На початку червня стало відомо, що в Україні в травні стався зростання цін на 70% соціальних продуктів. "Загальна вартість продуктового кошика стала вище на 0,4%", – повідомив в Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
продукти цены
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
А где в статье про сало?
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Junio Van
Junio Van
дороже чем в России. ,,неурожай,, разве дело в картопле? проскакали все на свете шумеры
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