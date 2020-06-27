Ціни на газ можуть упасти до нуля: аналітики дали прогноз

Ціни на природний газ у 2020 році, якщо сховища в Європі будуть заповнені, можуть упасти до нуля.

Про це йдеться в матеріалі Profinance. Європейські сховища газу вже заповнені на 78%, і аналітики попереджають про те, що їхнє повне заповнення може відправити ціни на газ до нуля або навіть нижче, як це сталося з травневими ф'ючерсами на нафту WTI.

Блакитне паливо різко подешевшало у всіх куточках світу в першому півріччі, це обумовлено коронавірусним падіння попиту, яке наклалося на зростання пропозиції. Ці події сильно ускладнили життя таким американським виробникам скрапленого природного газу (СПГ), як Tellurian і NextDecade.

Ціни на газ стрімко падають Profinance

Гарна новина полягає в тому, що через кілька місяців у Північній півкулі почнеться зима, яка збільшить потребу в паливі для обігрівання будинків. За прогнозами, світові виробники газу від США до Малайзії продовжать скорочувати видобуток, чекаючи стабілізації ринку. Однак Катар заявив, що продовжить постачати СПГ навіть в умовах низьких цін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ упали на 15-25%, до того ж ціна для населення може залишитися на колишньому рівні. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.