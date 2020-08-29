Цінами на нафту передбачили різке зростання через руйнівний ураган у США

Цінами на нафту передбачили різке зростання через ураган у США.

Ціни на нафту найближчим часом можуть злетіти до $51, якщо її виробникам знадобиться компенсувати збитки від руйнувань, завдані ураганом "Лаура" в Мексиканській затоці.

Про це в прогнозі OBOZREVATEL сказав аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Зараз барель марки Brent торгується в межах $45.

"Напрямок цін багато в чому залежатиме від новин з Мексиканської затоки, де чекають приходу урагану "Лаура". Він вже обрушився на узбережжя США, убивши по шляху два десятки осіб на Кубі", – сказав Гойла.

Нафтовидобувні компанії евакуювали персонал з 310 морських об'єктів. Падіння видобутку склало 1,56 млн барелів на добу, що становить 84% морського видобутку.

"Така активність викликана побоюваннями повторення руйнувань 15-річної давності, які завдав ураган "Катріна". Тоді видобуток в Мексиканській затоці впав на 90%. Якщо масштаби збитку від "Лаури" для нафтової галузі США перевищать втрати 2005 року, ми побачимо відчутний стрибок цін на нафту. Не виключено, що барель Brent може "злетіти" і до $51", – підсумував експерт.

Втім, якщо збитки від негоди виявляться невеликими, то нафта дешевшатиме і вартість сировини марки Brent може впасти до $40 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 28 серпня, продовжили коливатися на тлі урагану, що бушує в Мексиканській затоці.

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