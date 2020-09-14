Цінам на нафту передбачили нове падіння

Світові ціни на нафту почали зростати після різкого зниження минулого тижня. Однак найближчим часом вони можуть впасти на кілька доларів.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді піднялася до $39,95 за барель (+ 0,3%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $37,53 (+ 0,53%).

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres у понеділок, 14 вересня.

Що буде з цінами далі

Одним з головних чинників, які стримують зростання цін на нафту є криза в авіаперевезеннях і зниження попиту у основних споживачів сировини, у коментарі OBOZREVATEL зазначив аналітик Roboforex Андрій Гойл.

"Поки вони не залишають надій на стрімке відновлення нафтового ринку. Цього тижня очікується подальше падіння цін на нафту марки Brent до відміток $35-36 за барель. Темпи падіння будуть знижуватися, але і зростання вище $40 теж поки не проглядається", – сказав Гойл .

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня ціни на нафту зупинили падіння. Однак вартість еталонної марки Brent так і не змогла піднятися вище за психологічну позначку в $40 за барель.

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