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Цінам на нафту передбачили нове падіння

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,0 т.
Цінам на нафту спрогнозували нове падіння

Світові ціни на нафту почали зростати після різкого зниження минулого тижня. Однак найближчим часом вони можуть впасти на кілька доларів.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді піднялася до $39,95 за барель (+ 0,3%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $37,53 (+ 0,53%).

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres у понеділок, 14 вересня.

Ціни на нафту марки Brent
Ціни на нафту марки WTI.

Що буде з цінами далі

Одним з головних чинників, які стримують зростання цін на нафту є криза в авіаперевезеннях і зниження попиту у основних споживачів сировини, у коментарі OBOZREVATEL зазначив аналітик Roboforex Андрій Гойл.

"Поки вони не залишають надій на стрімке відновлення нафтового ринку. Цього тижня очікується подальше падіння цін на нафту марки Brent до відміток $35-36 за барель. Темпи падіння будуть знижуватися, але і зростання вище $40 теж поки не проглядається", – сказав Гойл .

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня ціни на нафту зупинили падіння. Однак вартість еталонної марки Brent так і не змогла піднятися вище за психологічну позначку в $40 за барель.

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