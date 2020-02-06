"Це їхня справа!" Арахамія жорстко відповів про реакцію МВФ на ринок землі

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що співпраця з МВФ важлива для України, але робити заради неї "якісь кульбіти" під час ухвалення закону про ринок землі Верховна Рада не буде.
Так Арахамія відповів на питання журналіста OBOZREVATEL, чи буде для МВФ достатньо того факту, що Рада зайшла в розгляд законопроєкту, чи у МВФ хочуть його якнайшвидшого затвердження.
У четвер, 6 лютого, стало відомо, що парламент не зможе швидко ухвалити цей документ.
"Ми живемо в Україні? Це питання України. А якщо це важливо для Міжнародного валютного фонду, це їхня справа. У нас є позиція в парламенті. Ми працюємо на благо України. А МВФ – це окрема історія. Він важливий, у нас співпраця. Але ми не можемо заради МВФ робити якісь кульбіти з підвивертами", – сказав Арахамія.
Голосування за ринок землі
Як повідомлявOBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулося голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
OBOZREVATEL детально відповів на всі запитання щодо ринку землі.
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