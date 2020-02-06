"Це їхня справа!" Арахамія жорстко відповів про реакцію МВФ на ринок землі

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що співпраця з МВФ важлива для України, але робити заради неї "якісь кульбіти" під час ухвалення закону про ринок землі Верховна Рада не буде.

Так Арахамія відповів на питання журналіста OBOZREVATEL, чи буде для МВФ достатньо того факту, що Рада зайшла в розгляд законопроєкту, чи у МВФ хочуть його якнайшвидшого затвердження.

У четвер, 6 лютого, стало відомо, що парламент не зможе швидко ухвалити цей документ.

"Ми живемо в Україні? Це питання України. А якщо це важливо для Міжнародного валютного фонду, це їхня справа. У нас є позиція в парламенті. Ми працюємо на благо України. А МВФ – це окрема історія. Він важливий, у нас співпраця. Але ми не можемо заради МВФ робити якісь кульбіти з підвивертами", – сказав Арахамія.

Голосування за ринок землі

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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