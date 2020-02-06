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7 лютого • оновлено в 08:54
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/ Ринки та компанії

"Це їхня справа!" Арахамія жорстко відповів про реакцію МВФ на ринок землі

5.6т
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Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що співпраця з МВФ важлива для України, але робити заради неї "якісь кульбіти" під час ухвалення закону про ринок землі Верховна Рада не буде.

Так Арахамія відповів на питання журналіста OBOZREVATEL, чи буде для МВФ достатньо того факту, що Рада зайшла в розгляд законопроєкту, чи у МВФ хочуть його якнайшвидшого затвердження.

У четвер, 6 лютого, стало відомо, що парламент не зможе швидко ухвалити цей документ.

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Голосування переноситься: Арахамія заявив про проблеми з запуском ринку землі

"Ми живемо в Україні? Це питання України. А якщо це важливо для Міжнародного валютного фонду, це їхня справа. У нас є позиція в парламенті. Ми працюємо на благо України. А МВФ – це окрема історія. Він важливий, у нас співпраця. Але ми не можемо заради МВФ робити якісь кульбіти з підвивертами", – сказав Арахамія.

Голосування за ринок землі

Голосування за ринок землі

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
кредитування України транш МВФ Ринок землі в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу МВФ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
А ему и не надо кульбиты делать . Он спокойно нагинается головой к растегнутой ширинке МВФ
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Врaги украинского народа-прocтитуировaнныe подстилки запада, вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продают свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ----- https://shorturl.ca/poyas
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
wewegwe kostyan, какой жир ? С холопов три шкуры дерут , им не до жира . Сайт верховной рады и законы нэньки - это лучшее средство от ожирения
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