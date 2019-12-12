"А у нас газопровод, вот": Зеленський відповів віршем Путіну про контракт на транзит

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що договір про транзит газу з Росією буде підписано.

Про це він заявив у четвер, 12 листопада, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Тему про переговори щодо газу ведуча програми Наталія Мосейчук початку зі слів: "А у нас в квартирі газ". Таким чином вона процитувала президента Росії Володимира Путіна.

"А у нас газопровод, вот", – відповів на це Зеленський, викликавши сміх аудиторії і ведучої.

Зеленський і Путін Колаж

Глава країни розповів, що питання газу порушувалося на саміті "нормандського формату" й на зустрічі з президентом РФ віч-на-віч.

"Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто питання зараз головне в термінах цього контракту", – підкреслив Зеленський. Він нагадав, що Росія пропонувала підписати договір на один рік, тоді як Україна пропонує контракт на 10 років.

"Я чомусь можу сказати впевнено, що ми підпишемо договір про транзит", – додав Зеленський.

"Питання важливе для Європи. У нас – тристоронні переговори Європейський Союз – Росія – Україна. Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен, у нас – труба. В принципі, всім вигідно", – зазначив глава держави.

За його словами, ціна на газ для України не буде політичною, це чисто економічне питання.

Володимир Зеленський в "Право на владу" ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!