"А у нас газопровод, вот": Зеленський відповів віршем Путіну про контракт на транзит

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що договір про транзит газу з Росією буде підписано.
Про це він заявив у четвер, 12 листопада, в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Тему про переговори щодо газу ведуча програми Наталія Мосейчук початку зі слів: "А у нас в квартирі газ". Таким чином вона процитувала президента Росії Володимира Путіна.
"А у нас газопровод, вот", – відповів на це Зеленський, викликавши сміх аудиторії і ведучої.
Зеленський і Путін
Колаж
Глава країни розповів, що питання газу порушувалося на саміті "нормандського формату" й на зустрічі з президентом РФ віч-на-віч.
"Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто питання зараз головне в термінах цього контракту", – підкреслив Зеленський. Він нагадав, що Росія пропонувала підписати договір на один рік, тоді як Україна пропонує контракт на 10 років.
"Я чомусь можу сказати впевнено, що ми підпишемо договір про транзит", – додав Зеленський.
"Питання важливе для Європи. У нас – тристоронні переговори Європейський Союз – Росія – Україна. Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен, у нас – труба. В принципі, всім вигідно", – зазначив глава держави.
За його словами, ціна на газ для України не буде політичною, це чисто економічне питання.
Володимир Зеленський в "Право на владу"
ОП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори зі "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".