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30 листопада • оновлено в 10:54
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Транзит газу: Україна і Росія зробили крок до примирення

22.8т
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Україна і Росія почали узгодження тексту договору про взаємодію операторів ГТС, який потрібен для продовження транзиту газу.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили в "Нафтогазі". Там розповіли, про що говорили в четвер, 28 листопада, з російським міністром енергетики у Відні.

"Ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали. Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко", – сказали в "Нафтогазі".

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Переговори щодо газу

Переговори щодо газу

Там додали, що тристоронню зустріч, заплановану на п'ятницю, 29 листопада, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і домовилися щодо тексту угоди.

"Ми наполягаємо на укладанні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. Вони є невід’ємною частиною європейських правил газового ринку, які впровадила Україна", – сказали в компанії.

Там відзначили, що не чекають, що Росія швидко здасться, а тому припускають, що її тактика з наближенням дати підписання нового контракту може помінятися ще кілька разів.

"На тому боці – дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів. Але ж і ми не раз бували в тому арсеналі і знаємо, що в ньому чого варто. Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас в кут неможливо", – заявили у "Нафтогазі".

Також виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Росія обговорює можливість повернути Україні $3 млрд боргу, визначеного арбітражем, у газовому еквіваленті. Він зазначив, що в деяких країнах ЄС через політичну ситуацію не вдасться стягнути борг із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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васильевич василий
васильевич василий
Не хочу с Хо Х лами мириться
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Куни Чан
Куни Чан
Редактура от бога
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
вопрос диванным воинам.газпром не подписывает договор а берет в аренду мощностя гтс Украины скажем на 3 месяца выполняет поставки в ес. а дальше стоп. труба есть своя.ваши действия?
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Николаев Олег, построим ещё труб, технологии отличные. Кормить лютых врагов и одновременно зависеть от их настроения - это не то, что нужно.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Невскиий Александр, не получится. Не знаю какую сторону дивана ты хотел услышать, но отвечу из Москвы. Идёт вбывание газовых месторождений Европы. Дания, Голландия, - эти уже инвалиды и стали сами закупать. Норвегия уменьшает. Британия давно стала закупать. Ливия нестабильна, она поставляла много. Алжир пока ничего, но до первого скачка. Поэтому только Газпром и США. Договорняк же. Сегодня на 200 млрд российского газа в год приходится 2 американского. 1 к 100. Со временем станет 1 к 20 или 1 к 15. Но всё равно, только Россия может решить этот вопрос. В Сирии США и Россия совместными действиями лишили Европу газа и из Ирана, и из Катара. Одним мешал ИГ, вторым мешал Асад. Цель достигнута, этот газ трубой не пойдёт. Доволен Путин и США. Поэтому труба Украины будет нужна всегда. Просто скоро объёмы из России удвоятся.
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