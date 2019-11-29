Транзит газу: Україна і Росія зробили крок до примирення

Україна і Росія почали узгодження тексту договору про взаємодію операторів ГТС, який потрібен для продовження транзиту газу.

Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили в "Нафтогазі". Там розповіли, про що говорили в четвер, 28 листопада, з російським міністром енергетики у Відні.

"Ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали. Такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко", – сказали в "Нафтогазі".

Переговори щодо газу

Там додали, що тристоронню зустріч, заплановану на п'ятницю, 29 листопада, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і домовилися щодо тексту угоди.

"Ми наполягаємо на укладанні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. Вони є невід’ємною частиною європейських правил газового ринку, які впровадила Україна", – сказали в компанії.

Там відзначили, що не чекають, що Росія швидко здасться, а тому припускають, що її тактика з наближенням дати підписання нового контракту може помінятися ще кілька разів.

"На тому боці – дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів. Але ж і ми не раз бували в тому арсеналі і знаємо, що в ньому чого варто. Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас в кут неможливо", – заявили у "Нафтогазі".

Також виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Росія обговорює можливість повернути Україні $3 млрд боргу, визначеного арбітражем, у газовому еквіваленті. Він зазначив, що в деяких країнах ЄС через політичну ситуацію не вдасться стягнути борг із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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