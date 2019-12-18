"Імовірність контракту близька до нуля": Україна та Росія призначили нові переговори щодо газу

Тристоронні переговори з російським "Газпром" і новим "Оператором ГТС України" (ОГТСУ керуватиме газотранспортною системою з 1 січня 2020 року) пройдуть 19 грудня в Берліні.

Російська сторона підтвердила свою участь у зустрічі, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в українському уряді.

Наступний етап переговорів анонсував і генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон. Відео пресконференції, що відбулася в середу, 18 грудня, опубліковано на Facebook-сторінці НАК "Нафтогаз" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Макогон уточнив, що представники України і РФ мають обговорити можливість підписання міжоператорської угоди та продовження транзиту на новий рік.

Гендиректор ОГТСУ також заявив, стосунки між компаніями останнім часом істотно покращилися, тоді як ще недавно "Газпром" не допускав фахівців українського оператора на ГВС "Суджа".

Переговори України і РФ щодо газу Колаж

Водночас голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв визнав, що ймовірність укладання контракту на транзит із "Газпромом" із 1 січня 2020-го вкрай низька.

"Можна говорити, що ймовірність укладання транзитного контракту з 1 січня ще якась є, але дуже-дуже маленька. З кожною хвилиною вона наближається до нуля", – сказав він.

Дискусія з цього приводу, як додав Коболєв, може відновитися в квітні-травні наступного року.

Зазначимо, за словами Макогона, обсяг газу в підземних сховищах газу України на початок 2020 року становитиме близько 19 млрд куб. метрів.

"Цього цілком вистачить, щоб пройти зиму навіть без будь-якого імпорту, тільки на власних ресурсах", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в разі початку "газової війни" з боку Росії і припинення транзиту деякі українські міста можуть бути відключені від газу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону та не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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