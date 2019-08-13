Транзит газу: у Зеленського розповіли про "План "Б" в переговорах з Росією

В Офісі президента України заявили про "план "Б" на випадок, якщо Росія зірве переговори з приводу транзиту газу.

Про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю BBC. За його словами, переговорна група від України буде створена після формування нового уряду.

Данилюк каже, що термін дії старого контракту завершується 1 січня 2020 року, і Україна буде будет старатись його продовжити або підписати новий.

"Чи потрібен транзит газу - звичайно, потрібен. Адже ми отримуємо від цього у 3 млрд доходів [доларів в рік, - Ред.]. Навіть з цієї позиції це важливо. Є й інші чинники, які треба враховувати, зокрема, і те, як працює українська ГТС. Це важливо. Якби це було неважливо, Росія б не припиняла транзит. Ми ж розуміємо, що це теж спосіб певного тиску", – сказав секретар РНБО.

За його словами, непідписання контракту становить для України загрозу.

"Перше [засідання, - Ред.] РНБО, яке скликав президент, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питанню енергетичної безпеки", – каже Данилюк.

Він додав, що без транзиту російського газу Україна виживе, але під удар потраплять розвиток країни, її ГТС, залучення інвестицій. Але навіть якщо Росія зірве переговори у вересні, вихід шукатимуть.

"Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б", – сказав Данилюк.

Росія тягне з контрактом по транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна пропонує Росії не чекати вересня і "прямо хоч зараз" почати переговори про новий контракт на транзит російського газу з 2020 року. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Раніше в НАК заявили, що російський "Газпром" пообіцяв укласти мирову угоду з "Нафтогазом", але так і не зробив українцям ніякої пропозиції.

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