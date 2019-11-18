Транзит газу: Росія зробила Україні першу пропозицію

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі.

Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому", повідомляють "РИА Новости".

Обов'язковою умовою названі:

відмова обох сторін від всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів;

скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за порушення економічної конкуренції;

відзив клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти "Газпрому.

Крім того, Росія чекає від України рішення щодо закупівлі газу з 2020 року безпосередньо у неї, а не у Європі.

Росія висунула умови щодо продовження транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту із транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!