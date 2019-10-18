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18 жовтня • оновлено в 14:49
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Транзит газу: Молдова несподівано поставила підніжку Україні

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Молодова домовилася про продовження контракту на поставку російського газу, а також можливість його транспортування в обхід України.

Про успіхи в переговорах із "Газпромом" повідомив у Facebook президент республіки Ігор Додон у п'ятницю, 18 жовтня.

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"Я був проінформований про наявність принципової домовленості на рівні "Газпрому" і "Молдовагазу" про продовження контракту на поставку природного газу з січня 2020 року, і найближчим часом сторони оголосять про підписання документа... Хоча є надія на забезпечення транзиту російського газу по території України, підписання контракту з "Газпромом" передбачить і можливість отримання природного газу в будь-якій точці доставки, зокрема й на кордоні з іншими державами, тоді як оператори газових систем цих країн забезпечать транспортування природного газу до кордону з Республікою Молдова відповідно до чинних правил", – написав Додон.

Транзит газу: Молдова несподівано поставила підніжку Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Газпромі" зажадали від України та ЄС врегулювати всі судові суперечки до моменту укладення нового контракту на поставку газу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, добудувавши газопровід "Північний потік-2", зможе "викрутити руки" Україні.

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Молдова
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Мир Миру
Мир Миру
Коли добудується ще й друга гілка "Північного потоку", ринкова вартість української ГТС дуже знеціниться.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Со всех сторон летят приветы от друзей.В Европе уже считается моветоном походя не отпиз...лить хохла.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Хочу акцентировать - несмотря на то что президент Молдавии вроде как пророссийский - реальная власть в стране принадлежит полностью прозападному правительству (в лице как исполнительной так и законодательной власти) и если приняли подобное решение - то смело можно утверждать что только с полного одобрения ЕС …. украинцы вы все еще верите что весьмирсвами ???
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