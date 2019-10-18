Транзит газу через Україну: Росія висунула свої умови для нового контракту

В "Газпромі" вимагають від України і ЄС врегулювати всі судові суперечки до моменту укладення нового контракту на поставку газу.

Про це повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, передає "Інтерфакс - Україна".

"До українських партнерів, до європейських партнерів наша позиція доведена: що до укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові суперечки", – сказав Міллер. Він додав, що подібних суперечок досить багато.

Говорячи про судові суперечки, глава "Газпрому" відзначив рішення Стокгольмського суду, який, на його думку, вніс дисбаланс у два контракти: контракт на поставку і контракт на транзит через територію України.

Він також згадав ті рішення, які були прийняті українськими судами у так званій антимонопольній справі проти "Газпрому".

"Абсолютно надумана історія – по одній простій причині, що "Газпром" не здійснює ніякої транспортної діяльності на території України. Звичайно ж, міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегулировались в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив всі судові позови, всі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією", – заявив Міллер.

Також в "Газпромі" вважають, що продовження контракту буде єдиним шляхом, якщо Київ до 1 січня не створить незалежного оператора ГТС.

"На сьогодні до завершення цього процесу (імплементації Україною європейського законодавства - Ред.) ще досить далеко. І в тому випадку, якщо в Україні станом на 1 січня 2020 року не буде створено незалежний газотранспортний оператор і незалежний регулятор, єдиним шляхом буде продовження діючого контракту в нових, актуалізованих до сьогоднішнього часу ринкових умовах", – сказав Міллер.

Глава "Газпрому" зазначив, що важливим питанням залишається те, за яким законодавством може бути укладено нова угода щодо транзиту з Україною.

"Україна поставила перед собою завдання перейти на європейське законодавство - Третій енергетичний пакет з 1 січня 2020 року. Ви знаєте, що ця процедура не така швидка, вона вимагає створення незалежного газотранспортного оператора і незалежного регулятора, який буде встановлювати тарифи", – сказав Міллер.

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