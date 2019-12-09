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9 грудня • оновлено в 23:56
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У Росії заявили, що Зеленський домовився з Путіним щодо газу: в "Нафтогазі" відповіли

12.6т
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Росія на "нормандському саміті" нібито домовилася з Україною про транзит газу в Європу через її територію.

Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали. Повідомляється, що на зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним також були присутні міністр енергетики РФ Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Українську сторону представляли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Скріншот

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Писав від руки: у мережу потрапила промова Зеленського на переговорах із Путіним

Крім цього, в переговорах брали участь помічники Зеленського Андрій Єрмак і Путіна Владислав Сурков, який опинився на саміті, незважаючи на санкції ЄС.

Незабаром Вітренко в коментарі OBOZREVATEL прокоментував домовленості.

"Із нашого боку ми просто виклали позиції сторін, і на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися", – зазначив він.

Вітренко додав, що питання про укладення транзитного договору щодо газу між Україною і Росією вимагає подальших переговорів сторін у різних форматах.

"Я думаю, будуть продовжуватися двосторонні переговори, з одного боку, тристоронній формат із Єврокомісією, куди ми повинні повернутися, і тільки після цього буде зрозуміло, буде угода чи не буде угоди", – додав він.

У Росії заявили, що Зеленський домовився з Путіним щодо газу: в "Нафтогазі" відповіли
У Росії заявили, що Зеленський домовився з Путіним щодо газу: в "Нафтогазі" відповіли

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
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Петров Игорь
Петров Игорь
...это тот самый случай,когда лапоть обосрался, и нужно,незамеметно для окружающих сменить галифе.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вот же дерьмище, какой ещё транзит через Украину? Пусть дохнут
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2 из 3 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, это ты, что ли, боярин? Гoвнa ты кусок. У вас самих 40% домов без воды и 43% без канализации!
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, туалеты нормальные постройте у себя а уж потом советы давайте) вас скрепных холопов бояре будут в последнюю очередь спрашивать что делать
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