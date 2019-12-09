У Росії заявили, що Зеленський домовився з Путіним щодо газу: в "Нафтогазі" відповіли

Росія на "нормандському саміті" нібито домовилася з Україною про транзит газу в Європу через її територію.
Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали. Повідомляється, що на зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним також були присутні міністр енергетики РФ Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер.
Українську сторону представляли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Зеленський і Путін
Скріншот
Крім цього, в переговорах брали участь помічники Зеленського Андрій Єрмак і Путіна Владислав Сурков, який опинився на саміті, незважаючи на санкції ЄС.
Незабаром Вітренко в коментарі OBOZREVATEL прокоментував домовленості.
"Із нашого боку ми просто виклали позиції сторін, і на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися", – зазначив він.
Вітренко додав, що питання про укладення транзитного договору щодо газу між Україною і Росією вимагає подальших переговорів сторін у різних форматах.
"Я думаю, будуть продовжуватися двосторонні переговори, з одного боку, тристоронній формат із Єврокомісією, куди ми повинні повернутися, і тільки після цього буде зрозуміло, буде угода чи не буде угоди", – додав він.
СУДАКОВ, [10 дек. 2019 в 04:16]— Татьяна (@malta2803) December 9, 2019
Юрий Витренко: после переговоров с Россией "Нафтогаз" не намерен отказываться от требований по компенсации от "Газпрома" pic.twitter.com/NxEquHSaU5
"Домовилися продовжувати домовлятися" — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019
Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".