У Росії заявили, що Зеленський домовився з Путіним щодо газу: в "Нафтогазі" відповіли

Росія на "нормандському саміті" нібито домовилася з Україною про транзит газу в Європу через її територію.

Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали. Повідомляється, що на зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним також були присутні міністр енергетики РФ Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Українську сторону представляли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зеленський і Путін Скріншот

Крім цього, в переговорах брали участь помічники Зеленського Андрій Єрмак і Путіна Владислав Сурков, який опинився на саміті, незважаючи на санкції ЄС.

Незабаром Вітренко в коментарі OBOZREVATEL прокоментував домовленості.

"Із нашого боку ми просто виклали позиції сторін, і на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися", – зазначив він.

Вітренко додав, що питання про укладення транзитного договору щодо газу між Україною і Росією вимагає подальших переговорів сторін у різних форматах.

"Я думаю, будуть продовжуватися двосторонні переговори, з одного боку, тристоронній формат із Єврокомісією, куди ми повинні повернутися, і тільки після цього буде зрозуміло, буде угода чи не буде угоди", – додав він.

СУДАКОВ, [10 дек. 2019 в 04:16]

Юрий Витренко: после переговоров с Россией "Нафтогаз" не намерен отказываться от требований по компенсации от "Газпрома" pic.twitter.com/NxEquHSaU5 — Татьяна (@malta2803) December 9, 2019

"Домовилися продовжувати домовлятися" — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4 — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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