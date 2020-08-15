Трамп завдав нового удару по TikTok: у додатка зажадали "забути" про американців

Президент США Дональд Трамп випустив новий указ, спрямований проти китайського додатка TikTok. Від його власників, зокрема, вимагають видалити всі дані, зібрані про американських користувачів.

Указ спрямований на те, щоб після перевірки Комітетом з іноземних інвестицій (CFIUS) заднім числом визнати недійсною покупку пекінською компанією ByteDance додатка Musical.ly, який в кінцевому підсумку і став TikTok. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" в суботу, 15 серпня.

"Комітет почав своє розслідування угоди в листопаді минулого року, і міністр фінансів США Стів Мнучін заявив в п'ятницю, що агентство завершило "вичерпний огляд" і "одноголосно рекомендувало" Трампу розірвати угоду. Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на усунення загрози виходить від додатки TikTok для національної безпеки", – повідомляє Білий дім.

Указ наказує ByteDance і її дочірнім компаніям відмовитися від усіх активів і позбутися від особистих даних користувачів, зібраних за допомогою TikTok або Мusical.ly в США.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Трамп оголосив, що робота програми TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня воно не буде продано американській компанії.

3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.

У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу, назвавши ситуацію c TikTok відкритим залякуванням.

Раніше в США заявили, що в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.

7 серпня стало відомо, що Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok" і подібний указ про протистояння "загрозі" китайського мобільного додатка WeChat.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!