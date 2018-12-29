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Торгова війна США і Китаю: Трамп заявив про великий прогрес

2.3тЧитати матеріал російською

США і Китай досягли великого прогресу в переговорах щодо торгової угоди.

Про це розповів у своєму мікроблозі в Twitter президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

За його словами, така угода включатиме в себе всі питання, за якими зараз у сторін спостерігаються розбіжності.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Zing.vn

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"У мене щойно відбулася довга і конструктивна телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном. Угода просувається дуже добре. Якщо вона буде укладена, то вона буде всеосяжною і стосуватиметься всіх спірних питаннь і тем. Домоглися великого прогресу", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що з початку 2018 року між США і Китаєм йде торгова війна. Зокрема, країни підвищують торгові мита на різні групи товарів. США вводили додаткові мита на китайські товари на суму в 250 мільярдів доларів. А у відповідь КНР наклала аналогічні заходи на американські товари на суму в 110 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня Трамп заявляв, що Китай згоден скоротити і зняти тарифи на американські авто.

Читайте всі новини по темі "торгові війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
торгові війни
Особа
Сі Цзіньпін
Місце
США
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