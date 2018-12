Торгова війна США і Китаю: Трамп заявив про великий прогрес

США і Китай досягли великого прогресу в переговорах щодо торгової угоди.

Про це розповів у своєму мікроблозі в Twitter президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

За його словами, така угода включатиме в себе всі питання, за якими зараз у сторін спостерігаються розбіжності.

"У мене щойно відбулася довга і конструктивна телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном. Угода просувається дуже добре. Якщо вона буде укладена, то вона буде всеосяжною і стосуватиметься всіх спірних питаннь і тем. Домоглися великого прогресу", – зазначив Трамп.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!