Головна Новини
1 листопада • оновлено в 14:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Торгівля на крові?" У мережу потрапили провокаційні факти "дружби" з Росією

1.3т Читати матеріал російською

У Києві помітили вагони РЖД, у яких везли вантажі з Росії. Це викликало скандал, оскільки нова влада перед виборами обіцяла зупинити "торгівлю на крові". Експерти пояснили, у чому справа.

Головне:

  • Через Київ постійно ходять вантажні поїзди з РФ. Це викликало запитання до нової влади.

  • Експерти пояснили, що це частина міжнародних обзязательств України.

  • Україна залежить від імпорту російських товарів, а "Укрзалізниця" – від доходів за їхнє перевезення.

  • Якщо транзит зупинять, Україна сама потрапить під санкції.

"Торгівля тільки посилилася"

Фотографії вантажного потягу з маркуванням "ВТБ" (урядовий банк РФ) і "РЖД" на вагонах у Facebook опублікував Олексій Олексієв. "Київ, ранок. Потяги РЖД, не соромлячись, шпарять через місто. Торгівля на крові припинена, корупцію у верхніх ешелонах влади перемогли, Зе приніс для 90% українців інтернет, Портнов правозахисник, мир це війна. Оруелл...", – підписав Олексієв знімки.

У коментарях він пояснив, що така ситуація суперечить обіцянкам, які перед виборами давав президент України Володимир Зеленський. "Так хто вибори виграв з криком про торгівлю на крові і бариг. У мене таке відчуття, що ця торгівля тільки збільшилась", – написав Олексієв у відповідь на зауваження, що потяги з РФ ходили і за попереднього президента Петра Порошенка.

"Торгівля на крові?" У мережу потрапили провокаційні факти "дружби" з Росією

facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні

Російські вагони в Україні

facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні

Російські вагони в Україні

facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні

Російські вагони в Україні

facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні

Російські вагони в Україні

facebook.com / Олексієв Олексій

Чому так відбувається

Як пояснив OBOZREVATEL екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, обмеження конкретно проти РЖД в Україні не вводилися. Під санкції потрапила Федеральна вантажна компанія і декілька інших. А компанія ВТБ, хоч і потрапила під міжнародні санкції, може виступати в ролі лізингодавця рухомого складу, яким вона також володіє.

"До їх входять кілька лізингових компаній, які є окремими юридичними особами. Спрощеного кажучи, якісь треті компанії можуть брати в лізинг у ВТБ рухомий склад і ганяти його між країнами. Тому якихось проблем в цьому плані юридично немає", – пояснив Кава.

Новини
Україна завдала нового санкційного удару по Росії

Він додав, що з огляду на економічну ситуацію в Україні створювати проблеми для транзиту і експортно-імпортних перевезень, нелогічно. Від цього страждають українські компанії.

За перешкоди можуть покарати саму Україну

Раніше OBOZREVATEL писав, що підтримувати залізничне сполучення з Росією Україну зобов'язують міжнародні угоди. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. "У нас є зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі, і там передбачений цей транзит і ми поки його не обмежуємо. Якщо буде прийнято рішення на вищому політичному рівні, що ми будемо ізолюватися, то тоді про це буде окремо повідомлено. А поки це сполучення не закривають" , – підкреслив міністр інфраструктури.

Це підтверджує і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Він каже, що якщо Україна перешкоджатиме російському транзиту, то вона автоматично наразиться на можливі санкції від СОТ. Росії досить буде звернутися до суду і Україну можуть змусити відшкодовувати їй збитки, або взагалі можуть позбавити членства в організації.

Новини
Торговля Украины с Россией: ошибка или правильный выбор

"А з іншого боку є залежність від постачання російських товарів на український ринок, у тому числі і вугілля. Попри те, що Росія ввела дозвільний режим (всі поставки вугілля в Україну регулюються урядом РФ), така залежність є. І в наразі відмовитися від поставок вугілля з Росії надзвичайно складно. Замінити їх поставками через морські порти теж складно. Ну а везти російське вугілля під виглядом білоруського – це означає платити ще й компаніям-посередникам. Тому дійсно, в Україні є російські вагони, які дуже часто везуть сюди російські товари, щоб потім повернутися назад", – пояснив Вовк.

Що відбувається з російським транзитом

За словами Кави, російського транзиту, який через Україну йде у треті країни, зараз дуже мало. І хоча, останнім часом РФ і наростила перевезення залізорудної сировини через українські морські порти, користуючись привабливими цінами за кордоном, основний потік вантажів з РФ споживає все ж Україна.

"Взагалі, російський транзит в основному об'їжджає територію України. Вантажі йдуть через російські порти Новоросійськ і Тамань (новий глибоководний порт, який побудували з нуля)", – додав Кава.

До речі, в разі заборони російського транзиту Україна, крім міжнародних штрафів, зазнає збитків. Причина в тому, що це дуже помітне джерело доходів для "Укрзалізниці", яка має проблеми з дефіцитом надходжень.

Новини
Росія зупинить транзит газу через Україну: названа сума збитків
Російське вугілля везуть в Україну

Російське вугілля везуть в Україну

ua.news

"Якщо транзит буде зупинено, компанія недоотримає значну частину валютної виручки. І, відповідно, може почати шукати інші компенсатори – у тому числі, за рахунок зростання тарифів. Так що питання заборони транзиту або взагалі залізничного сполучення з Росією в частині вантажних повідомлень – надзвичайно комплексне. І без глибокого аналізу впливу на національну економіку, впливу на "Укрзалізницю" однозначні рішення приймати точно не варто", – підсумував Вовк.

Російські потяги їздять через Україну

Російські потяги їздять через Україну

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "торгові війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
торгові війни російське ембарго
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор торгова війна Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
10
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Зрадники кругом
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Жд сообщение с агрессором нужно запретить, остановить поставки угля, топливных сборок для АЭС, запретить транзит газа, тогда остаточно переможемо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel