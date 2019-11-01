"Торгівля на крові?" У мережу потрапили провокаційні факти "дружби" з Росією

У Києві помітили вагони РЖД, у яких везли вантажі з Росії. Це викликало скандал, оскільки нова влада перед виборами обіцяла зупинити "торгівлю на крові". Експерти пояснили, у чому справа.

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Через Київ постійно ходять вантажні поїзди з РФ. Це викликало запитання до нової влади.

Експерти пояснили, що це частина міжнародних обзязательств України.

Україна залежить від імпорту російських товарів, а "Укрзалізниця" – від доходів за їхнє перевезення.

Якщо транзит зупинять, Україна сама потрапить під санкції.

"Торгівля тільки посилилася"

Фотографії вантажного потягу з маркуванням "ВТБ" (урядовий банк РФ) і "РЖД" на вагонах у Facebook опублікував Олексій Олексієв. "Київ, ранок. Потяги РЖД, не соромлячись, шпарять через місто. Торгівля на крові припинена, корупцію у верхніх ешелонах влади перемогли, Зе приніс для 90% українців інтернет, Портнов правозахисник, мир це війна. Оруелл...", – підписав Олексієв знімки.

У коментарях він пояснив, що така ситуація суперечить обіцянкам, які перед виборами давав президент України Володимир Зеленський. "Так хто вибори виграв з криком про торгівлю на крові і бариг. У мене таке відчуття, що ця торгівля тільки збільшилась", – написав Олексієв у відповідь на зауваження, що потяги з РФ ходили і за попереднього президента Петра Порошенка.

facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні facebook.com / Олексієв Олексій

Російські вагони в Україні facebook.com / Олексієв Олексій

Чому так відбувається

Як пояснив OBOZREVATEL екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава, обмеження конкретно проти РЖД в Україні не вводилися. Під санкції потрапила Федеральна вантажна компанія і декілька інших. А компанія ВТБ, хоч і потрапила під міжнародні санкції, може виступати в ролі лізингодавця рухомого складу, яким вона також володіє.

"До їх входять кілька лізингових компаній, які є окремими юридичними особами. Спрощеного кажучи, якісь треті компанії можуть брати в лізинг у ВТБ рухомий склад і ганяти його між країнами. Тому якихось проблем в цьому плані юридично немає", – пояснив Кава.

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Він додав, що з огляду на економічну ситуацію в Україні створювати проблеми для транзиту і експортно-імпортних перевезень, нелогічно. Від цього страждають українські компанії.

За перешкоди можуть покарати саму Україну

Раніше OBOZREVATEL писав, що підтримувати залізничне сполучення з Росією Україну зобов'язують міжнародні угоди. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. "У нас є зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі, і там передбачений цей транзит і ми поки його не обмежуємо. Якщо буде прийнято рішення на вищому політичному рівні, що ми будемо ізолюватися, то тоді про це буде окремо повідомлено. А поки це сполучення не закривають" , – підкреслив міністр інфраструктури.

Це підтверджує і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Він каже, що якщо Україна перешкоджатиме російському транзиту, то вона автоматично наразиться на можливі санкції від СОТ. Росії досить буде звернутися до суду і Україну можуть змусити відшкодовувати їй збитки, або взагалі можуть позбавити членства в організації.

"А з іншого боку є залежність від постачання російських товарів на український ринок, у тому числі і вугілля. Попри те, що Росія ввела дозвільний режим (всі поставки вугілля в Україну регулюються урядом РФ), така залежність є. І в наразі відмовитися від поставок вугілля з Росії надзвичайно складно. Замінити їх поставками через морські порти теж складно. Ну а везти російське вугілля під виглядом білоруського – це означає платити ще й компаніям-посередникам. Тому дійсно, в Україні є російські вагони, які дуже часто везуть сюди російські товари, щоб потім повернутися назад", – пояснив Вовк.

Що відбувається з російським транзитом

За словами Кави, російського транзиту, який через Україну йде у треті країни, зараз дуже мало. І хоча, останнім часом РФ і наростила перевезення залізорудної сировини через українські морські порти, користуючись привабливими цінами за кордоном, основний потік вантажів з РФ споживає все ж Україна.

"Взагалі, російський транзит в основному об'їжджає територію України. Вантажі йдуть через російські порти Новоросійськ і Тамань (новий глибоководний порт, який побудували з нуля)", – додав Кава.

До речі, в разі заборони російського транзиту Україна, крім міжнародних штрафів, зазнає збитків. Причина в тому, що це дуже помітне джерело доходів для "Укрзалізниці", яка має проблеми з дефіцитом надходжень.

Російське вугілля везуть в Україну ua.news

"Якщо транзит буде зупинено, компанія недоотримає значну частину валютної виручки. І, відповідно, може почати шукати інші компенсатори – у тому числі, за рахунок зростання тарифів. Так що питання заборони транзиту або взагалі залізничного сполучення з Росією в частині вантажних повідомлень – надзвичайно комплексне. І без глибокого аналізу впливу на національну економіку, впливу на "Укрзалізницю" однозначні рішення приймати точно не варто", – підсумував Вовк.

Російські потяги їздять через Україну

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