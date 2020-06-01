Тимошенко показала декларацію за 2019 рік: сережки Cartier і $5,5 млн компенсації

Народна депутатка та лідерка фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко у 2019 році заробила 618,3 тис. грн та отримала $5,5 млн за компенсацію збитків, заподіяних політичними репресіями.

Про це йдеться у її декларації за минулий рік, який опублікований на сайті НАЗК, повідомило "Слово і діло" (щоб подивитись інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Декларація Юлії Тимошенко

Тимошенко у 2019 році заробила 618,3 тис. грн, отримала 461 тис. грн на виконання депутатських повноважень і 76 тис. грн відсотків. На банківських рахунках у неї було 729,5 тис. грн, готівкою – 290 тис. грн. Крім того, Тимошенко отримала $5,5 млн у вигляді компенсації збитків, заподіяних політичними репресіями 2011-2014 років.

У минулому році нардеп орендувала житловий будинок у Київській області, в іншому праві власності в неї було 4 земельні ділянки (також Київська область).

Також Тимошенко задекларувала вісім ювелірних виробів: сережки Mikimoto, Cartier і Chanel, кільце Dinh Van, підвіска Chopard, намисто з перлами, кільце з перлами, сережки і кільце з дорогоцінним каміннями.

Чоловік депутата – Олександр Тимошенко – у минулому році отримав 304,6 тис. грн іноземного доходу, 4,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 86 грн відсотків, 2,2 млн грн доходу від відчуження рухомого майна, 43 тис. грн страхових виплат. В сумі – близько 7,1 млн грн.

На банківських рахунках у Олександра Тимошенка було 231,4 тис. грн, 21 долар, 20,1 тис. євро і 116,8 тис. чеських крон. Готівкою в нього було 175,9 тис. євро, 540 тис. грн і 420,8 тис. дол.

На чоловіка Тимошенко задекларовано двоє наручних годинників Vacheron Constantin і Corum і три автомобілі (Toyota, ГАЗ-14 і Audi A8).

Крім того, Олександр Тимошенко був власником корпоративних прав на ТОВ "Геофорс", ТОВ "Леді Ю" ТОВ "Простір ОУ".

Що в декларації у Тимошенко за 2019 рік slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко за 2019 рік задекларував 773 млн гривень доходів, заплатив майже 188 млн гривень податків і більше 300 млн – направив на благодійність і соціальні проєкти.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов задекларував два автомобілі, кілька квартир і земельних ділянок, а також більше 536 тис. гривень зарплати на державній посаді.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свою декларацію за 2019 рік. У ній він вказав будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село поруч із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці та області.

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