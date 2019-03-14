ТАСКОМБАНК завершив 2018 рік із прибутком понад 400 млн грн

ТАСКОМБАНК завершив 2018 рік з прибутком понад 400 млн грн і залишається одним із банків, що найдинамічніше розвиваються.

ТАСКОМБАНК продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання, укріплюючи свої позиції на фінансовому ринку країни. Нині ТАСКОМБАНК входить до ТОП-17 найбільших банків України за розміром активів. "За результатами 2018 року ТАСКОМБАНК на 90% збільшив статутний капітал і значно розвив регіональну мережу", — заявив Голова спостережної ради ТАСКОМБАНКУ Сергій Попенко.

Cергій Попенко наголосив, що нові кадрові призначення в Банку направлені насамперед на продовження його динамічного та збалансованого розвитку, подальше підсилення позицій АТ "ТАСКОМБАНК" на банківському ринку України, впровадження сучасних фінансових інноваційних рішень. Зокрема, відповідно до рішення Наглядової ради, з 12 березня до виконання обов’язків Голови Правління Банка приступив Андрій Комаріст, який є кандидатом економічних наук та має 25-річний досвід роботи в банківській сфері як в Україні, так і в інших країнах.

"Під керівництвом Андрія Комаріста ТАСКОМБАНК продовжить свій подальший активний розвиток як універсальний банк, сконцентрувавшись на роздрібному бізнесі, ринку електронної комерції та корпоративному секторі. Будучи українським банком, ТАСКОМБАНК завжди підтримував та буде підтримувати розвиток вітчизняного бізнесу, надаючи фінансування українським підприємцям і допомагаючи їм впоратися з сучасними викликами. Ми впевнені, що багаторічний досвід, професійні знання й навики нового Голови Правління у сегменті роздрібного, малого й середнього бізнесу, електронної комерції позитивно вплинуть на подальший розвиток Банку й впровадження нових сучасних технологій", — підкреслив Сергій Попенко.

Також С. Попенко акцентував, що найбільш значущими подіями минулого року для Банку стали: об’єднання з ВіЕс Банком, запуск мобільного гаманця ТАS2U з класичним онлайн-банкінгом та запуск онлайн-банку для малого і середнього бізнесу ТАС24 Бізнес.

"ТАСКОМБАНК став першим, котрий у 2018 році завершив угоду зі злиття фінансових установ. У результаті об’єднання з ВіЕс Банком, яке завершилось за чотири місяці, ТАСКОМБАНК укріпив позиції у західному регіоні та на третину збільшив регіональну мережу. Регулятивний капітал Банку зріс на 46% (до 2,1 млрд грн), основний капітал зріс на 68% (до 1,25 млрд грн), а кредитний портфель перевищив 13,8 млрд грн", — зауважив Сергій Попенко.

Постійний розвиток ІТ-технологій та фінтех-ринку дозволили Банку якісно трансформувати класичні банківські послуги в онлайні, запустивши одразу дві онлайн-платформи з обслуговування фізичних осіб та підприємців. "Додаток ТАS2U вже названий одним з кращих інтернет-банкінгів 2018 року, а ТАС24 Бізнес став першим онлайн-банком для МСБ, який включає не лише класичне банківське обслуговування, а й кредитування, і онлайн-бухгалтерію", — говорить Сергій Попенко.

Балансові результати за 2018 год також підтверджують позитивну динаміку: активи склали 17,7 млрд грн, обсяг кредитного портфелю зріс на 23 % – до 12,4 млрд грн, а обсяг розміщених коштів клієнтів – на 20 %, до 13,8 млрд грн.

ТАСКОМБАНК, який завершив 2018 рік з прибутком понад 400 млн грн, націлений на подальший активний розвиток.

Довідка про банк:

АТ "ТАСКОМБАНК" заснований у 1989 году і є одним з найстаріших комерційних банків України. Банк надає повний спектр фінансових послуг як корпоративним клієнтам, так і приватним особам. У 2004 році банк приєднався до Групи "ТАС", яка залишається однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Входить до ТОП-17 банків за розміром активів. За результатами дослідження рейтингового агентства "Кредит рейтинг" кредитний рейтинг банку визначено на рівні uaAAA (найвищий) з прогнозом "Стабільний", а рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) — на рівні "5" (найвищий). Також ТАСКОМБАНК посідає 3-е місце в рейтингу надійності депозитів "Стандарт Рейтинг" за результатами 3-го кварталу 2018 року й постійно укріплює свої ринкові позиції.

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