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Світові ціни на нафту побили річний максимум

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 2 квітня, у ході азійських торгів виросли через нові сигнали скорочення видобутку в Організації країн — експортерів нафти.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 69,23 долара за барель, що на 0,32% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,47% — до 61,88 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Аналіз даних про танкерні перевезення нафти свідчить, що видобуток в ОПЕК у березні скоротився на 295 тисяч барелів на добу, до 30,385 млн б/д, передає "Інтерфакс".

"Саудівська Аравія підтверджує свої слова ділом і місяць за місяцем скорочує видобуток, тим самим стимулюючи інші країни ОПЕК до виконання домовленостей", — зазначив економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хауі Лі.

За його словами, ключовими факторами для нафтового ринку в найближчій перспективі стане питання продовження угоди про обмеження нафтовидобутку в ОПЕК+, а також американські санкції проти Ірану і можливість інших країн закуповувати іранську нафту.

Світові ціни на нафту побили річний максимум

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять прогнозы лысого "экстрасенса" гордона не сбылись)Нефть по 10,а рупь по 200 так и остались в сальных мриях.
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Putin Serjio
Putin Serjio
У шароварников траур.... Супер специалисты где нефть по 10$? Слава Рабинович, где ты?
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васильевич василий
васильевич василий
Значит опять можно бучить вислоухих . Деньги есть
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