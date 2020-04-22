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22 квітня • оновлено в 11:35
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Судно для завершення "Північного потоку-2" заблукало у морі

3.8т
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Судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.

Воно несподівано змінило свій напрямок і тепер йде не в Балтійське море, де будується газопровід. Про це свідчать дані порталів з відстеження суден Myshiptracking і Vesselfinder, повідомляє "Лента".

"Академік Черський"

"Академік Черський"

"На першому з них кінцевою точкою цього етапу маршруту судна значиться єгипетський Порт-Саїд, розташований біля входу в Суецький канал. Другий портал показує, що "Академік Черський", що вийшов з іспанського порту Лас-Пальмас на Канарських островах, йде уздовж атлантичного узбережжя Португалії, тобто в сторону Франції і Великобританії", – сказано в публікації.

Нагадаємо, "Академік Черський" заради добудови "газопроводу Путіна" зараз виконує "кругосвітню подорож". Судно вийшло з порту Находка (на Далекому Сході) і, обігнувши Індію та Африку, рухалося в Європу. Але тепер несподівано змінило напрямок.

Дані про рух судна

Дані про рух судна

vesselfinder.com

Дані про рух судна

Дані про рух судна

myshiptracking.com

При цьому трубоукладач не може відразу приступити до робіт, оскільки не здатний укладати труби великого діаметру. Для цього його потрібно модернізувати. Вартість доопрацювань оцінюється в $14 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно, не дійшовши до Сінгапуру, змінило пункт призначення і вирушило в порт столиці Шрі-Ланки Коломбо.

Здатне завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" судно "Академік Черський" вирушило в Європу, змінивши курс, портом призначення тепер значиться іспанська Лас-Пальмас.

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Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
газопровод Північний потік - 2
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это как с рассказами о ракете с "непредсказуемой траекторией полета". А это - трубоукладчик, с необъяснимым направлением маршрута.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", прошло мимо Канарских островов и, не меняя точки назначения, идет в сторону Европы, сообщил портал EADaily со ссылкой на данные навигационного портала Marinetraffic. Если корабль продолжит двигаться с той же скоростью, то доберется до Калининграда на майские праздники, отмечает издание.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, примерно то же самое вы визжали насчет известного тебе моста. Вспомни.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сташинский Богдан, Вашим брехунам веры нет. Вашми кремлядские сми рассказывали, что сп2 будет работать в конце 2019 года, прошло уже почти полгода 2020. И где его работа? Очередные понты и брехня, его, трубопрокладчик, еще нужно модернизировать на $14 миллионов, это еще года на два. А как модернизируют на роиссии весь мир знает. Пример тому затонувший самый большьй плавучий док, и сгоревший авианедоносец Адмирал Кузнецов. Короче газопровод в ближай шие 3-4 года достроен не будет, а потом он просто будет не нужен. Мега стройка скрепоносной страны екнулась, как и все роисское.
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Економіка Ринки та компанії

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