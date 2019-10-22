Справа ПриватБанку: Дубілет ухилився від відповіді про свою роль

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, який раніше працював IT-директором у ПриватБанку, не захотів розповідати, чи братиме він участь у судах бізнес-групи "Приват" проти України.

Чиновник ухилився від відповіді, пославшись на свою нинішню посаду. Про це пише "Лівий берег". У нього запитали, чи залучала його якась зі сторін у якості свідка.

"Я не хотів би що-небудь коментувати з приводу "ПриватБанку". Особливо з огляду на свою нову посаду", – відповів Дубілет.

На уточнююче питання він заявив, що тема банку для нього "досить чутлива", а ще у нього є конфлікт інтересів: раніше працював там, а зараз в уряді.

"Ви свідок чи ні?", – втретє запитала журналістка Соня Кошкіна.

"Взагалі не готовий давати коментарі. Соррі. У мене таке враження, що щоб я тут не сказав, воно може зашкодити процесу", – парирував Дубілет.

Не "розколовся" міністр і після четвертої спроби: він витримав дуже тривалу паузу і сказав: "Я утримаюся від відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $ 3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

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