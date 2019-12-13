Суд визнав директора НАБУ винним в корупції

Апеляційний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника в скоєнні корупційного правопорушення.

Про це повідомила прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Ситник не задекларував відпочинок на мисливської базі. За кожен вікенд, за даними OBOZREVATEL, було заплачено в середньому близько 100 тис. гривень.

На засіданні Ситник визнав, що був в мисливських угіддях 4-5 разів. При цьому сам він до суду не прийшов, а брав участь в режимі відеоконференції.

"Ну що, на чолі НАБУ – визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією вміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію вміють "антикорупціонери". Директор НАБУ Ситник програв апеляцію в Рівненському апеляційному суді. Пане президенте, що робитимете?", – написала Сарган.

Також колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі опублікував відео з суду.

"Суд постановив. Постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року щодо Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків" залишити без змін, а апеляційні скарги Ситника та його захисників залишити без задоволення. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", – зачитав рішення суддя.

Суд поставив крапку у справі Ситника

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в мисливському угідді "Поліське-Сарни" не перший рік.

За період із 2017 по 2019 року Ситник був в угідді щонайменше п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому приблизно 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

Під час останнього відпочинку гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

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