Суд у справі ПриватБанку можуть зірвати: у будівлі сталася несподівана НП

До Господарського суду Києва, в якому в четвер, 17 жовтня мають розглядати справу щодо повернення ПриватБанку колишнім власникам, несподівано надійшло повідомлення про мінування.

"Господарський суд Києва о 10:30 в четвер планував перейти до останньої стадії розгляду позову екс-акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про порушення в ході націоналізації банку і повернення їм акцій – судових дебатів, проте о 9:45 надійшло повідомлення про мінування суду", – повідомляє "Інтерфакс - Україна".

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"Після попереднього засідання суду 8 жовтня юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв з високою ймовірністю прогнозував, що суд може прийняти остаточне рішення 17 жовтня. У держорганах вже до 8 жовтня були заготовлені повідомлення на випадок можливого програшу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що імовірно належить їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Працівники Соборного відділення поліції міста Дніпра у середу, 11 вересня, прийшли з обшуками у центральний офіс ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни у питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $ 3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

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