Суд став на сторону ПриватБанку: розкрито деталі несподіваного рішення

Господарський суд Києва 17 жовтня відклав справу про повернення акцій Приватбанку колишнім власникам на прохання самої фінансової установи.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявили в прес-службі банку. Так, Фонд гарантування вкладів, "Приват", Міністерство фінансів і НБУ неодноразово зверталисьдо суду про те, щоб припинити розгляд справи до того моменту, поки Велика палата Верховного суду не визначить юрисдикцію.

"Ми неодноразово подавали клопотання про припинення справи, оскільки Велика палата Верховного суду повинна визначити юрисдикцію справи – адміністративна або господарська", – заявили в ПриватБанку.

Госпсуд 17 жовтня зайняв сторону держави і ухвалив рішення призупинити розгляд справи. Тепер Велика палата Верховного суду повинна визначити юрисдикцію, а вже після цього буде прийнято рішення, справу розглядатимуть в Господарському або Адміністративному судах.

"Слухання продовжать"

Також ситуацію прокоментували в НБУ, передає "Інтерфакс - Україна". За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, суддя госпсуду Києва Людмила Шкурдова 16 жовтня призупинила розгляд позову екс-власників Приватбанку про повернення їм акцій до вирішення справи, яка розглядається в суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.

"Після того, як буде розглянуто спір в суді адміністративної юрисдикції, виходячи зі змісту цього визначення, яке ми отримали сьогодні, буде продовжено слухання за цим позовом", – сказав Григорчук.

Представник Нацбанку нагадав, що Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом колишнього властика банку Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку, Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення, і воно буде слухатися в 6-м Апеляційному адміністративному суді.

У той же час Григорчук зазначив, що провадження у цій справі в апеляційному суді поки не відкрито, тому дата ухвалення рішення щодо них невідома.

Представник Нацбанку вказав, що відповідачі по справі про повернення акцій і раніше звертали увагу госпсуду на те, що є спір про законність націоналізації. "Раніше суддя не бачила за необхідне зупиняти провадження у цій справі, але чомусь почала бачити це вчора", – сказав Григорчук.

Юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв відзначив журналістам, що банк задоволений тим, що суд все ж прийняв раніше озвучену банком позицію про необхідність призупинити справу до рішення в адмінсудах.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу за позовною справі №826 / 13813/17 колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ щодо визначення переліку осіб, пов'язаних з банком.

Співробітники Соборної відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в центральний офіс ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни в питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $ 3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не буде залежати від ситуації з судами в Україні.

17 жовтня в Господарському суді Києва вирішили відкласти справу про повернення акцій Приватбанку колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні.

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