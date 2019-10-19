Повернуть $14 млрд? Названо важливий нюанс перемоги ПриватБанку над Коломойським

Перемога ПриватБанку в апеляційному позові в Лондоні проти бізнесмена Ігоря Коломойського створює можливість повернення виведених з українських банків їх власниками $14 мільярдів.

Про це "Стране" повідомила українська юристка Ольга Гутовська, яка працює в Лондоні в компанії "Гутовська Рональд Флетчер Бейкер LLP" і яка представляла інтереси ПриватБанку в суді.

"Судді лорд Річардс, лорд Фло і лорд Ньюве цим рішенням встановили новий підхід в англійському праві, який розширює універсальну юрисдикцію англійського суду в справах про шахрайство та присвоєння.

Відтепер відповідачем може бути "спляча" англійська фірма-прокладка, а бенефіціар-фізична особа (обвинувачений у шахрайстві) може бути притягнутий у якості співвідповідача незалежно від його місця знаходження, проживання або громадянства", – розповіла вона.

Гутовська зазначила, що це дозволяє отримати запобіжний захід у вигляді арешту активів у всьому світі "in personam (проти шахрая)", і, таки чином, повернути кошти постраждалій стороні.

"Це дає новий шанс кейсу з повернення 14 мільярдів доларів, які були злочинним шляхом виведені з банків України в останні 9 років", – підсумувала Гутовська.

ПриватБанк і Ігор Коломойський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що імовірно належить їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Працівники Соборного відділення поліції міста Дніпра у середу, 11 вересня, прийшли з обшуками у центральний офіс ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни у питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

ПриватБанк виграв апеляцію у Лондонському суді в суперечці із колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна. Держбанк тепер може відсудити у Коломойського і Боголюбова близько $3 млрд (сума позову плюс відсотки). При цьому результат справи не залежатиме від ситуації з судами в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!