США звинуватили Іран у атаці: що буде з цінами на нафту

Між США і Іраном відбулося чергове загострення. 13 червня невідомі обстріляли на території Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) танкери з нафтою. В результаті вартість нафти виросла з $ 59 до $ 62 за барель.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко впевнений: ціни на нафту вже враховують динаміку новин і в більшій мірі ринок не стільки турбує інцидент в протоці, як світовий попит на нафту.

"У разі повномасштабної війни ціни можуть вирости до $ 100 за барель, але в даний момент вірогідність такої події невелика. Великою мірою ринок турбує майбутній попит на нафту через можливе уповільнення світової економіки і, як наслідок, зниження попиту на енергію. У зв'язку з цим вартість нафти не буде рости такими стрімкими темпами і бензин на наших заправках не зміниться в ціні ", – пояснює експерт.

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Новини Ціни на нафту впали після атаки на танкери в Оманській затоці

З такою ж оцінкою погоджується і Володимир Мазуренко: він вважає, що різкі кроки з боку США і Ірану можливі, однак, швидше за все, ситуація продовжить розвиватися за тим самим склався сценарієм. "Ті загрози, які чуємо з обох сторін, вони швидше можуть стримати різкі кроки, але, думаю, близько $ 60 в 2019-м – найбільш ймовірний сценарій", – зазначає Мазуренко.

Ряд аналітиків прогнозує, що ескалація конфлікту між США і Іраном може призвести до стрибка нафтових котирувань на 7 доларів за барель, повідомляє "Інтерфакс".

Водночас інші експерти відзначають, що поки рано говорити про те, як події в затоці Омана вплинуть на ситуацію на ринку.

Нагадаємо, біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів 13 червня внаслідок обстрілу загорілися два танкери з нафтою, які йшли з Саудівської Аравії в Сінгапур.

У нападі на судна держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран. Він доручив послу США в ООН підняти відповідне питання на Раді Безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин з Іраном.

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