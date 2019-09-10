США задумали новий удар по Росії: кому загрожують санкції

У США допускають можливість введення санкцій проти "Роснафти" через те, що вона нарощує торгівлю венесуельською нафтою.

Про це повідомив спеціальний представник США з питань Венесуели Елліот Абрамс, передають "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання, чи може "Роснафта" потрапити під санкції США як компанія, що закуповує нафту у Венесуели, Абрамс відповів: "Так, це можливо".

"Ми поки що не зробили цього, але очевидно, що "Роснафта" отримує великі гроші від торгівлі з Венесуелою. І вони закуповують все більші обсяги нафти у Венесуели з великою знижкою, а в обмін продають їм продукти нафтопереробки. Тобто вони допомагають Венесуелі і отримують від цього прибуток. На якомусь етапі ми повинні будемо все-таки вирішити питання про можливу реакцію на дії "Роснафти", – заявив спецпредставник США.

За його словами, протягом останнього року в США бачать зростання залежності венесуельської PDVSA (державна нафтогазова компанія) і режиму від російського уряду та "Роснафти".

"Все більші обсяги венесуельської нафти продаються компанії "Роснефта". Та зі свого боку перепродує її. І я вважаю, що перенесення штабквартири PDVSA в Москву стало символом зростання зв'язків Москви і Каракаса", – сказав Абрамс.

США пригрозили Росії новими санкціями

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія через санкції ЄС і США може вже через декілька років втратити статус експортера нафти. Існуючі родовища вичерпуються, а щоб розробляти нові, потрібні західні технології. І санкції позбавляють РФ доступу до них.

Водночас у Росії заявили, що зуміли розробити двигуни для військового флоту на заміну тим, які раніше купували в Україні.

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