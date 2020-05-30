США введуть санкції проти "Північного потоку-2", проєкт РФ вирішили зупинити – Reuters

Два сенатора США в понеділок, 1 червня, можуть ввести санкції у відношенні "Північного потоку-2", який з усіх сил намагається добудувати Росія.

Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Reuters. Очікується, що санкції, які повинні були б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок сенаторами-республіканцями Тедом Крузом і демократом Джином Шахіном.

"Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак на цьому тижні обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо "Північного потоку-2" на чолі з державною газовою компанією Газпром, оскільки Росія наближається до завершення проєкту", – йдеться в матеріалі .

Круз сказав аналітичному центру Атлантичної ради в цьому місяці, що нові санкції будуть застосовуватися до будь-якого судна або будь-якого власника, який спробує завершити проєкт. Суднові офіцери втратять здатність приїжджати в Сполучені Штати, і всі їхні активи будуть заблоковані, сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант правок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого та пом'якшеного проєкту правок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила правки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант правок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".

19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт правок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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