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30 травня • оновлено в 09:51
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США введуть санкції проти "Північного потоку-2", проєкт РФ вирішили зупинити – Reuters

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Два сенатора США в понеділок, 1 червня, можуть ввести санкції у відношенні "Північного потоку-2", який з усіх сил намагається добудувати Росія.

Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Reuters. Очікується, що санкції, які повинні були б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок сенаторами-республіканцями Тедом Крузом і демократом Джином Шахіном.

США введуть санкції проти "Північного потоку-2", проєкт РФ вирішили зупинити – Reuters

"Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак на цьому тижні обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо "Північного потоку-2" на чолі з державною газовою компанією Газпром, оскільки Росія наближається до завершення проєкту", – йдеться в матеріалі .

Круз сказав аналітичному центру Атлантичної ради в цьому місяці, що нові санкції будуть застосовуватися до будь-якого судна або будь-якого власника, який спробує завершити проєкт. Суднові офіцери втратять здатність приїжджати в Сполучені Штати, і всі їхні активи будуть заблоковані, сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
США
Теги
газопровод Північний потік - 2
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