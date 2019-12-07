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7 грудня • оновлено в 15:42
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/ Ринки та компанії

США вдарять по "Північному потоку-2": санкції включили в проєкт бюджету

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У проект військового бюджету США включили санкції проти "Північного потоку-2". Це позбавить американського президента Дональда Трампа можливості заблокувати обмеження.

Санкції, які згадані в додатку до Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), спрямовані на припинення будівництва газопроводу "Північний потік – 2", розповів агентству помічник одного з сенаторів-республіканців, передає Bloomberg.

Північний потік-2, ілюстрація

Північний потік-2, ілюстрація

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Путін заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Хто потрапить під санкції:

  • компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

  • іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

  • відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

  • заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

  • відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

  • відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Якщо під санкції потрапить фінансова установа, закон пропонує наступні санкції:

  • заборонять проводити операції з борговими інструментами США;

  • заборонять обслуговування в якості сховища держфонду США;

  • заборонять будь-які закупівлі товарів або послуг;

  • заборонять операції в іноземній валюті, будь-які перекази.

Закон про санкції може вступити в силу, тільки якщо його підпише президент США Дональд Трамп. Американські законодавці побоюються, що Трамп може заблокувати законопроект. Щоб виключити таку можливість, сенатор Круз наполягав на включенні санкцій в законопроект про оборону, який в будь-якому випадку буде прийнятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

  • Також впливове видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладання в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

  • Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві нитки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

  • "Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі й інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Пети Moщи
Пети Moщи
В проект военного бюджета США включили санкции против "Северного потока-2" Санкции, которые упомянуты в приложении к Закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), направлены на прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2", Путин заявил о завершении строительства "Северного потока-2" походу машину времени будут строить)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Для того что бы втюхать Европе свой самый "дешевый" газ американцы готовы давить санкциями всех кто действует не в угоду им. Такова она экономическая свободная конкуренция по американски
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вся эта фигня с санкциями, всё больше походит на агонию...
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