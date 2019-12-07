США вдарять по "Північному потоку-2": санкції включили в проєкт бюджету

У проект військового бюджету США включили санкції проти "Північного потоку-2". Це позбавить американського президента Дональда Трампа можливості заблокувати обмеження.

Санкції, які згадані в додатку до Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), спрямовані на припинення будівництва газопроводу "Північний потік – 2", розповів агентству помічник одного з сенаторів-республіканців, передає Bloomberg.

Північний потік-2, ілюстрація

Хто потрапить під санкції:

компанії, які займаються прокладкою труб газопроводу на глибині 100 футів і нижче;

іноземці, які в будь-якій якості сприяли цим компаніям в будівництві "Північного потоку-2";

Як покарають:

відмовлять у видачі американських віз (стосується посадових осіб підприємств і основних акціонерів);

заблокують майно (рахунки, активи, заборонять будь-які операції) в США;

відмовлять в гарантії, страхування, кредити на суму від $ 10 млн;

відмовлять в експорті будь-яких товарів і послуг.

Якщо під санкції потрапить фінансова установа, закон пропонує наступні санкції:

заборонять проводити операції з борговими інструментами США;

заборонять обслуговування в якості сховища держфонду США;

заборонять будь-які закупівлі товарів або послуг;

заборонять операції в іноземній валюті, будь-які перекази.

Закон про санкції може вступити в силу, тільки якщо його підпише президент США Дональд Трамп. Американські законодавці побоюються, що Трамп може заблокувати законопроект. Щоб виключити таку можливість, сенатор Круз наполягав на включенні санкцій в законопроект про оборону, який в будь-якому випадку буде прийнятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Данія, яка спершу відмовила у видачі дозволу на будівництво "Північного потоку-2" і запросила додаткову експертизу, видала перший дозвіл на прокладання іншого газопроводу Baltic Pipe.

Також впливове видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що відсутність дозволу Данії на прокладання в її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його своєчасний запуск.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві нитки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі й інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

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