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США схвалили масштабну військову допомогу Україні: деталі

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Сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $ 300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні.

Про це повідомляє видання Ліга.нет з посиланням на сюжет телеканалу C-SPAN. З цієї суми $ 100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

Палата представників Конгресу США схвалила проекти низки законів

Палата представників Конгресу США схвалила проекти низки законів

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У Палаті представників Конгресу розглядається своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $ 250 млн військової допомоги. 21 червня повідомлялося, що Палата представників дала зелене світло законопроектів про бюджет на 2020 рік для Пентагону, Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та суміжних програм, в яких виділяється до $ 700 млн і на підтримку України.

Нагадаємо, у травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в якому закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
Україна
Теги
конгрес СШАмакрофінансова допомога
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет". А как же ваш хваленый Нептун? Который "превосходит все мировые аналоги")
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Я не халявщик, я партнер )
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сколько Америка и Европа вложили денег в Украинскую экономику? А нисколько! Зато оружие - пожалуйста! Продолжайте дубасить друг друга на Донбассе, больше мяса, больше крови! Народу еще много! У латышей в последние годы появилась поговорка - латыши пережили немцев, пережили русских, но латышей латыши не переживут. Колоссальное сокращение населения после обретения независимости не оставило шансов на выживание. То же самое у вас, только вас больше, продержитесь вы дольше, но перспектива печальная.
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