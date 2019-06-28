США схвалили масштабну військову допомогу Україні: деталі

Сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $ 300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні.

Про це повідомляє видання Ліга.нет з посиланням на сюжет телеканалу C-SPAN. З цієї суми $ 100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

Палата представників Конгресу США схвалила проекти низки законів

У Палаті представників Конгресу розглядається своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $ 250 млн військової допомоги. 21 червня повідомлялося, що Палата представників дала зелене світло законопроектів про бюджет на 2020 рік для Пентагону, Держдепартаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та суміжних програм, в яких виділяється до $ 700 млн і на підтримку України.

Нагадаємо, у травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в якому закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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