США проти Китаю: 1 вересня союзник Путіна отримає новий удар

Влада США не змінила своїх рішень і 1 вересня введе додаткове 15%-ві мита на продукцію з Китаю.

Про це заявила прикордонно-митна служба Сполучених Штатів, повідомляє Deutsche Welle.

"Мита в 15 відсотків, що вводяться 1 вересня, торкнуться навіть тих товарів з КНР, які вже знаходяться в дорозі. Раніше влада дозволяла протягом короткого періоду ввозити в країну за колишніми тарифами продукцію, яка вже перебувала в дорозі на момент вступу в силу нових митних зборів. Однак цього разу подібної практики не буде, підкреслили в службі", – йдеться в матеріалі.

США вдарять митами по Китаю Інформ-UA

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапив ряд найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму в 267 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням вже діючих заходів митами було обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів.

в кінці липня президент США Дональд Трамп похвалився наслідками удару, який він завдав по китайській економіці за допомогою торгових мит. "Китай втратив 5 мільйонів робочих місць і ще 2 мільйони у виробництві внаслідок мит Трампа", – написав він у Twitter.

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